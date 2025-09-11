この記事をまとめると ■2004年にクライスラー製の幻のスーパーカーとして「ME4-12」が発表された ■CFRPモノコックやV12クワッドターボを盛り込み最高速400km/hを狙った革新作 ■2025年に100周年記念モデルとして復活の噂があがっている

当時最高のエンジニアリングを集結させた意欲作

2004年の1月にアメリカのミシガン州デトロイトで開催された北米国際自動車ショーで、クライスラーから1台のスーパースポーツコンセプトカーが発表されたことを覚えている人はどれだけいるだろうか。「ME4-12」とネーミングされたモデルがそれだ。

当時のクライスラーは、ドイツのダイムラーとともにさらなる成長を目指して、ダイムラー・クライスラーという巨大なグループを組織する立場にあったが、ME4-12はまさにその事情を物語る革新的なコンセプトカーだった。

ME4-12の開発プロジェクトを主導したのは、かつてダイムラー・ベンツでエリートコースを歩み、その後メルセデスAMGの社長に就任した人物。ここでの実績を高く評価されてダイムラー・クライスラーの設立後に、クライスラーの最高経営責任者に抜擢されるに至った、ヴォルフガング・ベーンハードだ。

クライスラーというブランドのバリューをさらに高めるためには、高性能なスーパースポーツを市場に投じることこそが最大のプロモーションになると彼は考え、ダイムラー・クライスラーがもつ組織力を最大限に活用することでME4-12を生み出したのである。

ME4-12の基本構造体はCFRPとアルミニウムハニカム材からなるモノコックタブだ。その前後にはクロームモリブデン鋼で成型されたサブフレームが組み合わされ、リヤサブフレーム上にはメルセデスAMGによってME4-12のために開発された6000ccの排気量をもつオールアルミニウム製のV型12気筒DOHC48バルブエンジンが搭載されている。

このエンジンに使用される構成部品は、レースカーのそれと同水準の工作精度のもとで製作されたもの。ちなみにME4-12というネーミングは、このV型12気筒エンジンに4基のターボチャージャーが組み合わされることに由来する。注目の最高出力と最大トルクは、それぞれ850馬力、1150Nmという数字である。

ミッションはダブルウエイトクラッチテクノロジーという独自の技術を採用したリカルド製の7速ATで、ここから出力されるトルクは後輪にのみ伝達される仕組みだ。

クライスラー100周年の節目にリバイバルの可能性も

一方、シャープでかつダイナミックなラインを組み合わせることで独特なアピアランスが実現されたボディは、当時のクライスラーのデザイン部門を率いていたトレバー・クリードの手によるものだ。スリーサイズは全長×全幅×全高で4542×1990×1140mm。ボディパネルの多くをCFRP製としたことで、車重をわずか1306kgに抑えたことも大きな話題だった。

前後のサスペンションはステンレス製のプッシュロッドを備えるダブルウイッシュボーン。スタビライザーは空気抵抗を考慮して翼断面形状にデザインされるなど、ここにもまさに最新のレーシングカーそのものといえるエンジニアリングが展開されていた。

0-100km/h加速で2.9秒、最高速では400km/hを達成するとされたME4-12は、当初の計画ではそのプロダクション化も視野に置かれたコンセプトカーだったが、残念ながらその夢は実現しないまま20年以上の時間が経過するに至った。

だが、2025年に入ってふたたびME4-12の存在は世界で再注目されることになる。2025年に創業100周年を迎えたクライスラーが、それを記念するアニバーサリーモデルとして、最新のエンジニアリングによってさらなる進化を遂げたME4-12を発売するのではないか、という噂が流れたからだ。

はたしてこのプランは、クライスラーのなかで本当に進行しているのだろうか。その真偽は定かではないが、実際にそれが誕生するとなれば、現在ではやや存在感が希薄になってしまったクライスラーというブランドの復権に、大きな助力となることは間違いないだろう。今後のさらなる情報を心待ちにしたいところだ。