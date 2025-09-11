9月11日までに、女優の本田望結が自身のInstagramを更新。プライベートショットで近影を公開したが、その姿が話題となっている。

本田は、《さらばだ！夏！》と投稿。路地裏で、笑顔を見せる全身ショットをアップした。ワイドパンツに、ボディラインがはっきり見える小さめの黒Tシャツを着用。胸元にはリボンがついており、カジュアルながら、かわいらしさも兼ね備えたスタイルだ。

「2010年に子役としてピザハットのCMでデビューした本田さん。2011年に放送されたドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）で、天才子役として注目を集めました。

子役として初々しかった本田さんのイメージがあるなか、今回のInstagramのショットは、女性らしさも漂っていました」（芸能プロ関係者）

大人びた、スタイル抜群の本田の姿にファンも驚愕。Instagramには、驚く声が多数寄せられた。

《痩せたねぇ》

《みゆちゃん痩せて綺麗になったや》

《痩せてスタイル良くなった気がする！》

以前よりもスッキリとした本田の姿に思わず驚いたようだ。前出・芸能プロ関係者によると、本田は以前、ダイエットに成功したことを明かしていたと振り返る。

「本田さんは、6月1日に21歳の誕生日を迎え、その翌日にInstagramを更新。誕生日の報告とともに、-10kgのダイエットに成功したことを報告したのです。《食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！》と食生活の変化がダイエットの成功の理由だと明かしていました」

そんな報告から9カ月ほどたち、いまもなおメリハリボディを保っている本田。そんな彼女に、“写真集” を求める声が多数寄せられているという。

「本田さんの姉で、フィギュアスケーターの本田真凜さんが、24歳の誕生日である8月21日に、1st写真集『MARIN』を発売。氷上とは違う “素顔“ を詰め込んだ写真集というコンセプトでリリースされ、発売前から重版が決まるなど大きな反響を呼びました。

そんな姉に負けじと、抜群のスタイルを誇る本田さんにも写真集の出版を待ち望む声が多いのです。20歳を過ぎて、大人の女性らしさも出てきましたし、女優としての知名度もある。今後、写真集を出す可能性も大いにあるでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

彼女の “素顔” を見られる日が来る日も近いかも。