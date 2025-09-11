「日経225ミニ」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限10万1021枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の10万1021枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 101021( 101021)
ソシエテジェネラル証券 63616( 63616)
SBI証券 53300( 22626)
松井証券 18868( 18868)
楽天証券 30148( 15050)
バークレイズ証券 14213( 14213)
サスケハナ・ホンコン 9302( 9302)
日産証券 4927( 4927)
三菱UFJeスマート 6072( 2636)
マネックス証券 2388( 2388)
ビーオブエー証券 2032( 2032)
フィリップ証券 837( 837)
ゴールドマン証券 558( 546)
BNPパリバ証券 504( 504)
モルガンMUFG証券 427( 427)
インタラクティブ証券 373( 373)
野村証券 240( 240)
山和証券 232( 232)
岩井コスモ証券 156( 156)
シティグループ証券 60( 60)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3332( 3332)
ソシエテジェネラル証券 1701( 1701)
SBI証券 1261( 519)
ゴールドマン証券 343( 343)
楽天証券 1049( 337)
マネックス証券 243( 243)
三菱UFJeスマート 298( 220)
フィリップ証券 156( 156)
ドイツ証券 145( 145)
松井証券 97( 97)
日産証券 89( 89)
インタラクティブ証券 47( 47)
JPモルガン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 91( 91)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
SBI証券 141( 27)
フィリップ証券 26( 26)
楽天証券 85( 23)
三菱UFJeスマート 16( 8)
日産証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース