芳根京子×髙橋海人共演、映画『君の顔では泣けない』入れ替わったふたりの15年を映す新場面写真5点解禁

芳根京子が主演を務め、高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が出演する映画『君の顔では泣けない』より、新場面写真が解禁された。

■入れ替わった15年を過ごす陸（芳根京子）とまなみ（高橋海人）

2021年に発売されて大きな注目を集めた人気同名小説を映画化。高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった芳根京子演じる坂平陸と高橋海人演じる水村まなみ。ふたりは入れ替わりから15年間、元に戻ることなく彼らにしかわからない秘密を共有しながら、30歳まで様々な出来事を経験していく。

このたび解禁されたのは、芳根演じる陸と、高橋演じるまなみが入れ替わって歩んできた15年間を切り取った場面写真。

高校1年生の夏に入れ替わってから15年が経ち30歳となったふたり。“元に戻る方法が見つかった”というまなみの投げかけを経て、元に戻る決断をするのか、それとも、このまま互いの人生を生きていくのか。決断が迫られる時が来て、それぞれ積み重ねてきた時間とともに、これから進んでいく未来とも向き合い、対峙するふたりの様子が明らかになる。

■言えない本音を抱え、葛藤するふたりの横顔を映し出す

入れ替わった15年間で、さまざまな葛藤を心に抱えながらも、「このまま人生が続いていく」と、いつしかその運命を受け入れ、互いの人生を大切に歩んできたふたり。芳根演じる陸と、高橋演じるまなみの横顔から、切ない思いが溢れ出るスチールが解禁。

あわせて、高校時代の親友である陸に、中身が入れ替わっているとは知らず無邪気にプロレス技をかける田崎（中沢元紀）のカットも解禁。学生時代からのやんちゃなやり取りを、“陸として”受け入れるまなみ（高橋）の表情にも注目だ。

さらに、西川愛莉と武市尚士が演じる高校生の陸とまなみの入れ替わった直後で戸惑いが残るふたりを切り取った写真も解禁となった。

また、9月26日よりムビチケの発売も決定している。

■映画情報

『君の顔では泣けない』

11月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

出演：芳根京子 高橋海人

西川愛莉 武市尚士

中沢元紀 林裕太／石川瑠華 前野朋哉／前原滉 ふせえり

大塚寧々 赤堀雅秋 片岡礼子 山中崇

原作：君嶋彼方『君の顔では泣けない』（角川文庫／KADOKAWA 刊）

監督・脚本：坂下雄一郎

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

(C)2025「君の顔では泣けない」製作委員会

