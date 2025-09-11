「日経225ミニ」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8万2597枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8万2597枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 82597( 82597)
ソシエテジェネラル証券 42462( 41391)
SBI証券 61966( 29794)
松井証券 27945( 27945)
楽天証券 25569( 16727)
バークレイズ証券 9356( 9356)
三菱UFJeスマート 8726( 5158)
日産証券 3860( 3860)
ゴールドマン証券 3788( 3788)
マネックス証券 3769( 3769)
野村証券 2773( 2773)
フィリップ証券 1856( 1856)
広田証券 1736( 1736)
ビーオブエー証券 1135( 1135)
JPモルガン証券 986( 986)
インタラクティブ証券 983( 983)
BNPパリバ証券 591( 591)
安藤証券 500( 500)
シティグループ証券 471( 471)
豊証券 437( 437)
HSBC証券 1071( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15986( 15986)
ソシエテジェネラル証券 8057( 8057)
SBI証券 3389( 1267)
楽天証券 3099( 951)
三菱UFJeスマート 830( 708)
松井証券 465( 465)
マネックス証券 393( 393)
日産証券 252( 252)
ゴールドマン証券 227( 227)
インタラクティブ証券 194( 194)
JPモルガン証券 171( 171)
ドイツ証券 148( 148)
フィリップ証券 140( 140)
バークレイズ証券 78( 78)
岩井コスモ証券 28( 28)
豊証券 13( 13)
光世証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 298( 298)
ABNクリアリン証券 173( 173)
SBI証券 163( 71)
松井証券 48( 48)
マネックス証券 42( 42)
楽天証券 31( 25)
三菱UFJeスマート 35( 23)
フィリップ証券 22( 22)
JPモルガン証券 17( 17)
ドイツ証券 9( 9)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース