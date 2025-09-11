「TOPIX先物」手口情報（11日夜間） HSBC証券取引高トップ、9月限5613枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＨＳＢＣ証券の5613枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
HSBC証券 5613( 5213)
ソシエテジェネラル証券 5210( 5210)
ABNクリアリン証券 4249( 3849)
ゴールドマン証券 1709( 1383)
野村証券 1132( 1132)
モルガンMUFG証券 1085( 1085)
日産証券 1010( 1010)
ビーオブエー証券 939( 939)
バークレイズ証券 707( 707)
JPモルガン証券 627( 627)
BNPパリバ証券 550( 550)
インタラクティブ証券 384( 384)
シティグループ証券 175( 175)
ドイツ証券 139( 139)
UBS証券 83( 83)
SBI証券 72( 72)
サスケハナ・ホンコン 68( 68)
光世証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 33( 31)
大和証券 2373( 25)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11608( 11008)
ソシエテジェネラル証券 5400( 5300)
HSBC証券 5611( 5211)
ゴールドマン証券 3267( 2855)
バークレイズ証券 2125( 2125)
モルガンMUFG証券 1662( 1662)
JPモルガン証券 1590( 1590)
ビーオブエー証券 1452( 1452)
日産証券 1202( 1202)
野村証券 1455( 1155)
BNPパリバ証券 664( 664)
インタラクティブ証券 420( 420)
UBS証券 279( 279)
シティグループ証券 256( 256)
SMBC日興証券 171( 171)
ドイツ証券 136( 136)
みずほ証券 33( 33)
光世証券 32( 32)
大和証券 25( 25)
広田証券 23( 23)
SBI証券 8( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース