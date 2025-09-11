　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＨＳＢＣ証券の5613枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
HSBC証券　　　　　　　　　　　5613(　　5213)
ソシエテジェネラル証券　　　　5210(　　5210)
ABNクリアリン証券　　 　　　　4249(　　3849)
ゴールドマン証券　　　　　　　1709(　　1383)
野村証券　　　　　　　　　　　1132(　　1132)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1085(　　1085)
日産証券　　　　　　　　　　　1010(　　1010)
ビーオブエー証券　　　　　　　 939(　　 939)
バークレイズ証券　　　　　　　 707(　　 707)
JPモルガン証券　　　　　　　　 627(　　 627)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 550(　　 550)
インタラクティブ証券　　　　　 384(　　 384)
シティグループ証券　　　　　　 175(　　 175)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 139(　　 139)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　83(　　　83)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　72(　　　72)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　68(　　　68)
光世証券　　　　　　　　　　　　32(　　　32)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　33(　　　31)
大和証券　　　　　　　　　　　2373(　　　25)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 11608(　 11008)
ソシエテジェネラル証券　　　　5400(　　5300)
HSBC証券　　　　　　　　　　　5611(　　5211)
ゴールドマン証券　　　　　　　3267(　　2855)
バークレイズ証券　　　　　　　2125(　　2125)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1662(　　1662)
JPモルガン証券　　　　　　　　1590(　　1590)
ビーオブエー証券　　　　　　　1452(　　1452)
日産証券　　　　　　　　　　　1202(　　1202)
野村証券　　　　　　　　　　　1455(　　1155)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 664(　　 664)
インタラクティブ証券　　　　　 420(　　 420)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 279(　　 279)
シティグループ証券　　　　　　 256(　　 256)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 171(　　 171)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 136(　　 136)
みずほ証券　　　　　　　　　　　33(　　　33)
光世証券　　　　　　　　　　　　32(　　　32)
大和証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)
広田証券　　　　　　　　　　　　23(　　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　　 0)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース