「TOPIX先物」手口情報（11日日中） JPモルガン証券取引高トップ、9月限5774枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＪＰモルガン証券の5774枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 5774( 5608)
ソシエテジェネラル証券 5561( 4326)
ABNクリアリン証券 4172( 4090)
ゴールドマン証券 4536( 3542)
野村証券 4388( 3182)
みずほ証券 4252( 2452)
ビーオブエー証券 1807( 1807)
BNPパリバ証券 1629( 1629)
モルガンMUFG証券 1973( 1467)
UBS証券 1220( 1220)
シティグループ証券 11308( 932)
SMBC日興証券 1890( 850)
日産証券 816( 816)
HSBC証券 745( 745)
バークレイズ証券 670( 670)
SBI証券 513( 505)
広田証券 195( 195)
三菱UFJeスマート 176( 162)
インタラクティブ証券 75( 75)
三菱UFJ証券 2094( 69)
大和証券 104( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30386( 29416)
ソシエテジェネラル証券 23208( 22098)
JPモルガン証券 10480( 9710)
バークレイズ証券 6986( 6890)
ゴールドマン証券 7269( 6299)
野村証券 7700( 5555)
モルガンMUFG証券 4197( 3663)
ビーオブエー証券 3417( 3347)
みずほ証券 4048( 3148)
BNPパリバ証券 3506( 2960)
サスケハナ・ホンコン 2318( 2318)
UBS証券 2282( 2064)
シティグループ証券 10381( 1519)
日産証券 1250( 1250)
SMBC日興証券 1309( 889)
HSBC証券 810( 810)
SBI証券 659( 613)
ドイツ証券 479( 479)
広田証券 393( 393)
大和証券 661( 307)
三菱UFJeスマート 8( 0)
岡三証券 1( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
