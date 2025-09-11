「日経225先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7170枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7170枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7170( 6615)
ソシエテジェネラル証券 3519( 3519)
バークレイズ証券 1211( 1211)
SBI証券 1474( 1014)
JPモルガン証券 789( 789)
サスケハナ・ホンコン 638( 638)
モルガンMUFG証券 608( 608)
シティグループ証券 542( 488)
松井証券 396( 396)
日産証券 391( 391)
ゴールドマン証券 992( 295)
野村証券 293( 293)
ビーオブエー証券 173( 173)
楽天証券 280( 156)
岩井コスモ証券 103( 103)
インタラクティブ証券 68( 68)
マネックス証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 58( 46)
BNPパリバ証券 73( 41)
みずほ証券 37( 37)
HSBC証券 490( 0)
大和証券 232( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7830( 7186)
ソシエテジェネラル証券 1984( 1984)
JPモルガン証券 1267( 1267)
バークレイズ証券 942( 942)
モルガンMUFG証券 870( 870)
日産証券 629( 629)
シティグループ証券 563( 509)
ゴールドマン証券 1228( 430)
SBI証券 559( 415)
ビーオブエー証券 347( 347)
野村証券 317( 283)
UBS証券 193( 193)
松井証券 161( 161)
インタラクティブ証券 146( 146)
楽天証券 256( 120)
みずほ証券 89( 89)
三菱UFJeスマート 81( 71)
岩井コスモ証券 60( 60)
マネックス証券 36( 36)
東海東京証券 23( 23)
HSBC証券 490( 0)
SMBC日興証券 34( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース