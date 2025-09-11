「日経225先物」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限9720枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9720枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9720( 8735)
ソシエテジェネラル証券 16894( 6361)
JPモルガン証券 4994( 4320)
野村証券 7012( 4200)
BNPパリバ証券 6369( 3976)
バークレイズ証券 2279( 2174)
モルガンMUFG証券 3236( 1951)
SBI証券 2540( 1864)
UBS証券 4088( 1751)
みずほ証券 3542( 1748)
ゴールドマン証券 2118( 1395)
ビーオブエー証券 1485( 1267)
日産証券 1197( 1197)
シティグループ証券 2884( 944)
三菱UFJ証券 1743( 795)
松井証券 789( 789)
楽天証券 681( 587)
三菱UFJeスマート 437( 407)
大和証券 686( 378)
SMBC日興証券 174( 174)
HSBC証券 1927( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25268( 22905)
ソシエテジェネラル証券 31386( 19987)
JPモルガン証券 7608( 6877)
野村証券 10679( 6612)
サスケハナ・ホンコン 4896( 4896)
バークレイズ証券 5061( 4408)
BNPパリバ証券 6162( 4223)
モルガンMUFG証券 5019( 4103)
みずほ証券 5576( 3588)
SBI証券 5341( 3279)
日産証券 2863( 2321)
ゴールドマン証券 3985( 2301)
ビーオブエー証券 2971( 2108)
UBS証券 2788( 2067)
シティグループ証券 2496( 1352)
大和証券 1056( 836)
三菱UFJ証券 876( 827)
フィリップ証券 597( 597)
松井証券 556( 556)
インタラクティブ証券 529( 529)
HSBC証券 660( 0)
楽天証券 236( 0)
SMBC日興証券 125( 0)
三菱UFJeスマート 38( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
