　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9720枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9720(　　8735)
ソシエテジェネラル証券　　　 16894(　　6361)
JPモルガン証券　　　　　　　　4994(　　4320)
野村証券　　　　　　　　　　　7012(　　4200)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　6369(　　3976)
バークレイズ証券　　　　　　　2279(　　2174)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3236(　　1951)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2540(　　1864)
UBS証券　　　　　　　 　　　　4088(　　1751)
みずほ証券　　　　　　　　　　3542(　　1748)
ゴールドマン証券　　　　　　　2118(　　1395)
ビーオブエー証券　　　　　　　1485(　　1267)
日産証券　　　　　　　　　　　1197(　　1197)
シティグループ証券　　　　　　2884(　　 944)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　1743(　　 795)
松井証券　　　　　　　　　　　 789(　　 789)
楽天証券　　　　　　　　　　　 681(　　 587)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 437(　　 407)
大和証券　　　　　　　　　　　 686(　　 378)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 174(　　 174)
HSBC証券　　　　　　　　　　　1927(　　　 0)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 25268(　 22905)
ソシエテジェネラル証券　　　 31386(　 19987)
JPモルガン証券　　　　　　　　7608(　　6877)
野村証券　　　　　　　　　　 10679(　　6612)
サスケハナ・ホンコン　　　　　4896(　　4896)
バークレイズ証券　　　　　　　5061(　　4408)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　6162(　　4223)
モルガンMUFG証券　　　　　　　5019(　　4103)
みずほ証券　　　　　　　　　　5576(　　3588)
SBI証券　　　　　　　 　　　　5341(　　3279)
日産証券　　　　　　　　　　　2863(　　2321)
ゴールドマン証券　　　　　　　3985(　　2301)
ビーオブエー証券　　　　　　　2971(　　2108)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2788(　　2067)
シティグループ証券　　　　　　2496(　　1352)
大和証券　　　　　　　　　　　1056(　　 836)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 876(　　 827)
フィリップ証券　　　　　　　　 597(　　 597)
松井証券　　　　　　　　　　　 556(　　 556)
インタラクティブ証券　　　　　 529(　　 529)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 660(　　　 0)
楽天証券　　　　　　　　　　　 236(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 125(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　38(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース