この記事をまとめると ■世界では魅力的なEVミニバンが登場している ■車内が豪華な仕立てになっているのが特徴だ ■商用バンにEVが設定されたことによりミニバンに流用される可能性もある

世界で注目を集めるEVミニバンたち

目ざといクルマ好きのなかには、すでにミニバンはオワコンと見ている方もいらっしゃるかと。ですが、ついに国内導入がなされたID.Buzzを筆頭に、魅力的なミニバンが次々と生まれているのです。しっかりとEV人気を味方につけたトレンドで、今後のニューモデルからは目が離せそうにありません。最新のEVミニバン、これから登場しそうなモデルを並べてみましょう。

ID.Buzz

いうまでもなくフォルクスワーゲンが往年のワーゲンバスをオマージュしたEVミニバン。先ごろ、日本国内にも導入され、888万9000円（Pro／6人乗り）という価格ながら飛ぶように売れているというEVミニバンのトップランナーに違いありません。

レトロ路線で新鮮味あるスタイリングだけでなく、524kmという航続距離やRWDというパッケージを活かした小まわり性能など、VWらしい完成度にもご注目。また、同社のEV専用モジュラープラットフォーム「MEB」による拡張性もさまざまな派生モデルを予感させてくれるもの。現に、コンセプトモデルとしてロングホイールベースの「カーゴ」や商用向け「AD」などが発表されており、ミニバンならではのマルチな活躍が期待できそうです。

メルセデス・ベンツ ヴィジョンV

ドイツ製の質実剛健さが売りだったメルセデス・ベンツのVクラスも、時代の要請に応えたかのように進化を遂げました。先ごろ発表されたヴィジョンVは、「高級ミニバンはウチに任せろ」といわんばかりのリッチ＆ゴージャスな仕上がり。高級ミニバンをリリースしているレクサスやボルボが蒼ざめることしきり、かもしれません。

リヤシートにプライオリティを置いた4人乗りプロポーザルモデルながら、リヤに65インチのインフォテイメントスクリーン、運転席もほぼ全面にTFTスクリーンを設定し、イルミネーションはもはやテーマパーク並み。

高級ミニバンのトレンドとして巨大なボディとロングホイールベースが目立つヴィジョンV、その市販モデルは2026年が予定されており、航続距離は300km、4輪駆動となることが発表されています。

EVミニバンは豪華なのが特徴

ボルボ EM90

いまや高級ミニバンのトップリーダーをひた走るボルボEM90は全長5.2メートル、ホイールベース3.2メートルという堂々たるサイズに目を惹かれるはず。このサイズを活かしたユーティリティはさすがに最上級。

2列目シートのスライド量は1100mmとされ、アルファード・ヴェルファイアクラスの倍以上！ しかも、7層構造のクッションがおごられて、座り心地はファーストクラスと同等かそれ以上のリッチ具合とのこと。そして、乗り心地を支えるのがデュアルチャンバーエアサスペンションと呼ばれるシステムで、緩衝容量を大幅にアップして極上なフラットライドが味わえるのだそうです。

中国本土では、約1700万円と最高級クラスながら、レクサスLMを含めたライバル達を蹴散らすほどの売れ行きだとか。もっとも、日本国内ではサイズがネックとなっているのか未導入。そろそろ、ほしくなっている方も増えているような気がしますけどね。

ルノー・トラフィック

ルノーが商用ミニバンを一気に3タイプ発表しました。トラフィック、ゲレット、エスタフェとボディタイプによる作りわけですが、注目すべきはVWのMEQやメルセデスベンツのバン・エレクトリック・アーキテクチャ（VAN.EA）同様にEV専用プラットフォームが投入されていること。

つまり、商用バンがリリースされた以上はピープルムーバーとなるミニバンの実現性が高いということ。となると、現行モデルではSUVと化してしまったエスパスの復活も夢ではなさそう。なんといっても、マツダMPVやフォード・エコノラインと並び称されるミニバンの先駆者たるモデルですから、復活を望む声は世界中から寄せられているに違いありません。

トラフィックをはじめとした商用バンについても「操縦性を重視した」などと楽し気な公式コメントがなされているくらいですから、EVエスパスが登場の暁には「走りは決定版」的な仕上がりかもしれません。

オワコンどころか、これからもまだまだミニバンのヒートアップは続きそうですね。