ほっともっと、新たなワンコインメニュー 懐かしい味わいのナポリタン 麺＋白ごはんも【メニュー一覧】
持ち帰り弁当の「Hotto Motto（ほっともっと）」（運営：プレナス）は、きょう11日から新たなワンコインメニューを発売開始した。
【写真】ボリューム満点！ ナポリタン麺2倍＋白ごはん
麺メニューとして、どこか懐かしい味わいのナポリタンを味わえる『特製ナポリタン＆サラダ』（500円）、『特製ナポリタン弁当』（550円）を新発売。麺の量が2倍の『W特製ナポリタン＆サラダ（麺2倍）』（650円）や、『W特製ナポリタン弁当（麺2倍）』（700円）もラインアップした。
ナポリタンは、調理した玉ねぎとスパゲティを特製のナポリタンソースで仕上げた、シンプルでどこか懐かしい味わい。また、目玉焼き、から揚、ウインナー付きで食べ応え抜群。サラダ付きは、食事バランスが良く、ワンコインで楽しめる。
■商品概要
野菜が摂れる！ 特製ナポリタン＆サラダ 500円
ボリューム満点！ 特製ナポリタン弁当 550円
野菜が摂れる！ W特製ナポリタン＆サラダ（麺2倍）650円
ボリューム満点！ W特製ナポリタン弁当（麺2倍）700円
発売日：2025年9月11日(木)
発売店舗：全国の「ほっともっと」2426店舗（8月末現在）
