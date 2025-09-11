『チェンソーマン レゼ篇』最速上映決定 翌日20日の舞台あいさつは全国劇場で生中継
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の最速上映が、19日0時より全国5大都市12劇場で実施されることが決定した。チケットは各劇場公式サイトにて発売される。
【画像】レゼの裸！プールの名シーン 公開された『チェンソーマン』場面カット
また、公開翌日20日に公開記念舞台あいさつを実施。デンジ役・戸谷菊之介、マキマ役・楠木ともり、早川アキ役・坂田将吾、レゼ役・上田麗奈らに加え、暴力の魔人役・内田夕夜、天使の悪魔役・内田真礼、東山コベニ役・高橋花林らが登壇し、作品の魅力を語る。全国３４６館の劇場で舞台あいさつの模様を生中継し、生中継の回は１２：１５の回上映後となる。
今作は全国４２２館（IMAX上映館含む）での上映が決まっているが、さらに10月4日からMX４D：１２館・４DX： ６２館・Dolby Cinema：９館での上映が決定した。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
