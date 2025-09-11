ホストvs.バーテン対抗戦『SPARKRING』平本蓮のボディーガード＆“RIZIN戦士”KINGレイナも参戦
格闘技イベント『BreakingDown』に参戦するホストの咲人と、同じくホストの一秋（にのまえ・しゅう）がプロデュースする、ホスト同士の因縁を殴り合いで解決するイベント『SPARKRING』の第3弾が、今月13日にWARP新宿で開催される。
【動画】ホストvs.バーテン対抗戦『SPARKRING』平本蓮のボディーガード＆“RIZIN戦士”KINGレイナも参戦
同イベントのコンセプトは「個人的な恨みや客を巡るトラブルなど、店舗やグループの垣根を超えたホスト同士の因縁を解決する」。因縁が解決しなければ、ホスト同士が拳を交えて戦い決着をつけさせる。昨年5月の第1弾は歌舞伎町のホスト、11月の第2弾は歌舞伎町と大阪ミナミのホストがリング上で戦った。
第3弾となる今回のテーマは、ホストvs.ホストを恨むバーテン集団の対抗戦。咲人のYouTubeで公開された第1弾動画では、バーテンたちがホストによる被害を訴えるインタビューや、実際にホストとバーテンが対面するや突然始まった激しい乱闘シーンなど、お互いの因縁がさらに高まる内容となっている。
また、一秋と親交のあるRIZIN LASTMAN STANDING王者の平本蓮も動画に登場。完成したばかりの自身のジム「STILL THE GOAT」を紹介しながら、『SPARKRING』に協力するためBLACK ROSEからファイターを出場させることを明言した。
そのファイターとは、平本のボディーガードも務める“最強のヒラチル”ことトムa.k.a.ジェリー。その性格を平本は「めちゃくちゃ優しい奴だけど、グローブ握った瞬間に凶暴化する」と紹介する。優しそうな表情ながら首までタトゥーが入り、シャツの上からでも筋肉がわかるほどの肉体で、階級はウェルター級とのこと。インタビューでは「喧嘩はしないけど、試合になったらスイッチが入る」と狂気性を漂わせた。試合ではホストの金太郎と80キロ級のMMAルールで対戦する。
さらに、第2弾動画で参戦が発表されたのはRIZINでも活躍していた女子ファイターのKINGレイナ。過去に入れ込んでいた担当ホスト桜庭ミュウの誕生日にお金を使い、ディズニーシーに連れて行ってもらう約束をしていたが、それが破られただけでなくSNSもすべてブロックされたことで怒りが爆発。桜庭との直接対決を訴え、カラオケで「会いたくて 会いたくて」を歌い上げた。
一方の桜庭も動画に登場しKINGレイナとの対戦を受諾したため、男女の性別を超えた試合が決定。今大会のメインイベントとして行われる。
