千葉雄喜、ブルーノート東京で初公演決定 最新作『永遠』携え新アレンジで披露予定
千葉雄喜が、12月5日に東京・ブルーノート東京で単独公演『Yuki Chiba Blue Note Live』を開催することが決定した。ブルーノート東京には今回が初登場となる。
【画像】これは貴重…！千葉雄喜＆渡辺直美による特別対談の模様
昨年リリースした「チーム友達」がTikTokで総再生回数2億5000万回超を記録、ミーガン・ジー・スタリオンとのコラボ曲「MAMUSHI feat. Yuki Chiba」も話題を集めた千葉。初のソロワンマン公演を日本武道館で実現するなど、快進撃を続けている。
同公演では、Hiroto Taniguchiをプロデューサーに迎えて制作された最新アルバム『永遠』の楽曲群を、新たなアレンジとともに披露予定。武道館公演のバンドメンバーとともにステージを展開する。また、10日に1stアルバム『インディゴブルー』を発表したユニット・Nijizの相方である高岩遼が、スペシャルゲストとして出演することも決定している。
メンバーは、千葉のほか、谷口大翔（ギター、キーボード）、大島理紗子（バイオリン）、HOMiE（ピアノ、キーボード）。高岩はピアノでゲスト参加する。
公演は1日2ステージ制で、1st showは午後6時開演、2nd showは午後8時30分開演。ミュージックチャージは1万円（席種により別途シートチャージあり）。チケット予約はブルーノート東京会員向けが10月13日正午より、一般向けが10月20日正午より、いずれもWEB限定で開始される。争奪戦は必至となりそうだ。
■『Yuki Chiba Blue Note Live』公演概要
日時：12月5日（金）
会場：東京・ブルーノート東京
開演時間：1st show 午後6時開演／2nd show 午後8時30分開演
