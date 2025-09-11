前田公輝×水沢林太郎『おいしい離婚届けます』、リーガルドラマ“らしくない”メインビジュアル公開 第6話までのゲストも一挙発表
俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜 深0：24）のメインビジュアルと第1話から6話までのゲスト出演者が11日、発表された。
【写真】超豪華！『おいしい離婚届けます』第1話〜6話ゲスト
本作は、公私共にパートナーである弁護士・音喜多初（前田）と、探偵・伊勢谷海（水沢）が、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負っていくドラマ。2人のもとにさまざまな離婚依頼が舞い込み、法では結ばれない2人は“おいしい離婚”へと導いていく。
今回公開されたメインビジュアルは、リーガルドラマらしからぬ、白を基調としたやわらかい印象に仕上がっている。“さまざまな愛の形”をカラフルな淡い色合いで表現し、その中で笑う3人の表情が印象的なビジュアルとなっている。
ティザー映像では、相手の不倫を理由に「1週間で離婚したい」と訴える好感度タレントの妻や夫を友人に寝取られた女、すぐにでも夫と別れたい妻、不倫相手と絶対に別れさせたい夫など、さまざまな理由で離婚したい依頼者が登場。依頼者のためなら戒告処分もいとわず奔走する初、変装を駆使して離婚に有利な証拠を集める海の姿も収められている。また、謎の少女・杏奈を演じる増田梨沙、初の事務所のパラリーガル・青野を演じる村重杏奈、竹財輝之助演じる佑、入山法子演じる楓が初と海にどう関わっていくのかも見どころとなる。
また、第1話から6話のゲスト出演者も公開された。野村麻純はタレントで西内昌大の妻・及川真央（32）、阿部翔平はタレント事務所「西内プロジェクト」代表兼キャスターで及川真央の夫・西内昌大（40）、宇野愛海は「西内プロジェクト」所属キャスター・真島沙耶（28）、山谷花純は塩崎ミカの友人・二村彩香（29）、行平あい佳は塩崎ミカ（31）、長友郁真は二村彩香の夫・二村竜也（31）、入江甚儀は塩崎ミカの夫・塩崎拓馬（35）、平原テツは小さな工場の社長・所聡（48）、中島亜梨沙は所聡の妻・所涼子（42）、萬浪大輔はロータス乳業の社長・榎本雅也（42）を演じる。
【写真】超豪華！『おいしい離婚届けます』第1話〜6話ゲスト
本作は、公私共にパートナーである弁護士・音喜多初（前田）と、探偵・伊勢谷海（水沢）が、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負っていくドラマ。2人のもとにさまざまな離婚依頼が舞い込み、法では結ばれない2人は“おいしい離婚”へと導いていく。
ティザー映像では、相手の不倫を理由に「1週間で離婚したい」と訴える好感度タレントの妻や夫を友人に寝取られた女、すぐにでも夫と別れたい妻、不倫相手と絶対に別れさせたい夫など、さまざまな理由で離婚したい依頼者が登場。依頼者のためなら戒告処分もいとわず奔走する初、変装を駆使して離婚に有利な証拠を集める海の姿も収められている。また、謎の少女・杏奈を演じる増田梨沙、初の事務所のパラリーガル・青野を演じる村重杏奈、竹財輝之助演じる佑、入山法子演じる楓が初と海にどう関わっていくのかも見どころとなる。
また、第1話から6話のゲスト出演者も公開された。野村麻純はタレントで西内昌大の妻・及川真央（32）、阿部翔平はタレント事務所「西内プロジェクト」代表兼キャスターで及川真央の夫・西内昌大（40）、宇野愛海は「西内プロジェクト」所属キャスター・真島沙耶（28）、山谷花純は塩崎ミカの友人・二村彩香（29）、行平あい佳は塩崎ミカ（31）、長友郁真は二村彩香の夫・二村竜也（31）、入江甚儀は塩崎ミカの夫・塩崎拓馬（35）、平原テツは小さな工場の社長・所聡（48）、中島亜梨沙は所聡の妻・所涼子（42）、萬浪大輔はロータス乳業の社長・榎本雅也（42）を演じる。