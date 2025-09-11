Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

Apple（アップル）秋の新プロダクト発表会も終わり、購入検討フェーズに入りました。

目玉のiPhone 17はさておき、久しぶりのアップデートとなったイヤホン高位機種のAirPods Pro 3は楽しみにしていた人も多いはず。買おうかな…と思って気になるのは、他と比べてどうなの？ということ。安いのか高いのか、機能充実かそうでもないのか、他と比べないとなんとも言えません。前モデルAirPods Pro 2とはすでに比較済みですが、真っ向ライバルGoogle（グーグル）のイヤホンと比較するとどうでしょう。

Googleが昨年リリースした、現時点では最も新しいかつ最高位機種のイヤフォン、Pixel buds Pro 2と比較しました。

が、結論を最初に言うと、現時点ではわからないというのが正直な答えです。なぜなら、AirPods Pro 3は発表会のプレスデモでも装着させてもらえなかったから。装着感や音、ノイキャンを実体験として比較はできませんでした。

それでもAirPods Pro 3の特徴をおさらいしつつ、今わかる限り比べてみました。ポイントは、ヘルス機能を必要とするかどうか、ですね。

サウンド

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

音は好み！ さらに、今回はAirPods Pro 3の音を試せていないので、もう比較は無理。ごめん！

ただ、Apple公式いわく、AirPods Pro 3は｢マルチポートの音響アーキテクチャ｣を採用し、空気の流れをより正確にコントロールすることで質の高い音を届けるそうで、サウンドクオリティには自信がある様子。

一方、Pixelも音は大きな進化を見せています。Pixel Buds Pro 2は11mmのドライバー搭載で高音も低音も深みを増し、初代より大きくその音を向上させました。

すでにPixel Buds Pro 2を聞いた側からすると、非常にいい音です。AirPods Pro 3にとって強力なライバルなのは間違いない。

ということで、音は現時点ではわからん。もし、AirPods Pro 3を聞けていても、結局は好みの場合もある！

ANC

Image: Gizmodo US

AirPods Pro 3は前モデルからノイキャン性能を2倍に上げてきました。とはいえ、Pixel Buds Pro 2も初代モデルからノイキャン性能は2倍になっています。どちらも社内的には同等のアップグレードをしたわけですね。

サウンドクオリティ同様に、これも聞いてみないとわからない、よね。

ただ、AirPods Pro 3はパッシブノイキャンにも力を入れているのが期待ポイント。同梱のイヤーチップが5サイズとなり、よりフィット感・密閉感の高いチップを選べることで、外の音の遮断度も高まります。

一方、Pixel Buds Pro 2では、固定用アーチという仕組みが追加され、これでフィット感がかなり向上しました。この物理的要素で、どちらがより音を遮断しているか興味ありますね。

バッテリー

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

現時点で一番わかりやすいのがこれです。AirPods Pro 3は前モデルから2時間増えて、バッテリー持ちはANCありで8時間。これは、Pixel Buds Pro 2も同じ。ただし、充電ケースも入れると、AirPods Pro 3のANCありで24時間に対し、Pixel Buds Pro 2は30時間。

機能

Image: Artem Golub / Gizmodo US

昨今、機能でワーワー言うとしたらまずAIです。Pixelは当然GoogleのGeminiが、AirPodsにはApple Intelligenceがのっています。会話感知、頭の動きの感知、アダプティブANC、リアタイム翻訳と、今時の機能はどちらも対応しています。

AirPods Pro 3がリードしているのは、ヘルス系機能。Pro 3から心拍数モニタリング機能が使えます。ワークアウトでの消費カロリーもわかります。このヘルス系はPixes Buds Pro 2にはいっさいない部分（次モデルで追加されるかもね）。てことで、現時点では機能はAirPods Pro 3がリード。

装着感

Image: Apple

1万人以上の人の耳を学習したというAppleは、AirPods Pro 3でフィット感も向上。ヘルス機能が追加されたことで、ワークアウトでの利用も意識しており、｢ワークアウトに全力で取り組んでも外れる心配はありません｣と公式がアピールしています。

ただ、すでにPixel Buds Pro 2を使った身としては、この装着感のよさを超えるのはなかなかですよ？という気持ちがあります。

ANCと同じく、同梱のイヤーチップのサイズ数（Appleは5つ、Googleは4つ）の差が出るか、Pixel Buds Pro 2のひねってフィットさせる固定用アーチが上回るか。

これも、着けてみないとまだわかりません。

価格

AirPods Pro 3は3万9800円。Pixel Buds Pro 2は3万6800円。

3,000円の価格差あり。Pixel Buds Pro 2はリリースから1年経っていますから、この差を妥当と見るかどうか。ヘルス機能の代金だと思うと、お得な気がしますが…。