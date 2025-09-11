芳根京子＆高橋海人“入れ替わったふたり”の切ない思いがあふれ出す 『君の顔では泣けない』場面写真が公開
芳根京子主演、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が共演する映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）において、入れ替わった15年を過ごす陸（芳根）とまなみ（高橋）の場面写真が解禁した。
【場面写真】無邪気な笑顔！“陸として”受け入れるまなみ（高橋海人）
作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。物語の始まりは高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった2人は15年が経ち30歳となった。“元に戻る方法が見つかった”というまなみの投げかけを経て、元に戻る決断をするのか、それとも、このまま互いの人生を生きていくのか。決断が迫られる時が来て、それぞれ積み重ねてきた時間とともに、これから進んでいく未来とも向き合い、対峙する2人の様子が明らかに。
入れ替わった15年間で、さまざまな葛藤を心に抱えながらも、「このまま人生が続いていく」と、いつしかその運命を受け入れ、互いの人生を大切に歩んできた2人。芳根演じる陸と、高橋演じるまなみの横顔から、切ない思いがあふれ出るスチールも解禁となっている。
合わせて、高校時代の親友である陸に、中身が入れ替わっているとは知らず無邪気にプロレス技をかける田崎（中沢元紀）のカットも解禁。学生時代からのやんちゃなやり取りを、“陸として”受け入れるまなみの表情にも注目だ。さらに、西川愛莉と武市尚士が演じる高校生の陸とまなみの入れ替わった直後で戸惑いが残る2人を切り取った写真も解禁となった。
9月26日よりムビチケの発売も決定している。
