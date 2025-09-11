『福フェス』第1弾アーティストが解禁 [Alexandros]やCreepy Nutsなど5組が出演
福岡ソフトバンクホークスは、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシングおよびセレクトショップ「BEAMS」を展開するビームスと共同でプロデュースする来年1月24日、25日にみずほPayPayドーム福岡で開催の音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の第1弾LIVE ACTとして5組の出演が決定し、発表した。
【動画】Creepy Nuts、「Mirage」×『よふかしのうた』コラボミュージックビデオ
出演が決まったのは、[Alexandros]、THE ORAL CIGARETTES、Creepy Nuts、go!go!vanillas、04 Limited Sazabysの5組。出演日は後日解禁となる。
福フェスでは、今回もステージ前方スタンディングエリア（事前抽選制・入替制）を導入し、抽選で希望するアーティストの出演時に最前方で観ることができる。前回好評だったステージ前方スタンディングエリアの当選確約など特典付き「ダイヤモンドシート」に加え、新たに最大5人まで利用できる「ボックスファイブシート」が登場する。きょう11日からチケットオフィシャル1次先行（抽選）受付を開始した。
また、今回で5回目となる福フェスの開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、来年1月24日公演の終演後にDJ LIVE『福フェス AFTER PARTY by SPECIAL ARTIST』を実施。来年1月24日の入場者だけでなく、同25日のチケットを持っている人も参加できる。ゲストアーティストも登場し、DJによる“福フェス特別プログラム”となる予定。
出演が決まったのは、[Alexandros]、THE ORAL CIGARETTES、Creepy Nuts、go!go!vanillas、04 Limited Sazabysの5組。出演日は後日解禁となる。
福フェスでは、今回もステージ前方スタンディングエリア（事前抽選制・入替制）を導入し、抽選で希望するアーティストの出演時に最前方で観ることができる。前回好評だったステージ前方スタンディングエリアの当選確約など特典付き「ダイヤモンドシート」に加え、新たに最大5人まで利用できる「ボックスファイブシート」が登場する。きょう11日からチケットオフィシャル1次先行（抽選）受付を開始した。
また、今回で5回目となる福フェスの開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、来年1月24日公演の終演後にDJ LIVE『福フェス AFTER PARTY by SPECIAL ARTIST』を実施。来年1月24日の入場者だけでなく、同25日のチケットを持っている人も参加できる。ゲストアーティストも登場し、DJによる“福フェス特別プログラム”となる予定。