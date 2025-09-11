ÅÏÉô·ú¡¡º´¡¹ÌÚ´õ¤È¤ÎÉ×ÉØ¤Î¡ÖÂç»ö¡×¤Ê»þ´ÖÌÀ¤«¤¹¡Ö»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¸å¤Ë¡Ä¤ª¤«¤²¤µ¤ó¤Ç¡×¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡Ê¹¤«¤ì¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØÃç¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤è¤¯´Æ»ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×ÅÚ²°¿Ç·¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡£º£¤Î³Ú¤·¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ×ÉØ¤Ç¡£²ñÏÃ¤òº£¤Í¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¸å¤Ë¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Í¡¢¤¢¤¢¤À¤Í¤³¤¦¤À¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÀ¨¤¯É×ÉØ¤Î»þ´Ö¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£