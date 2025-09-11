【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】みなさんこんにちは！ABCテレビPR部員のFUTUREです。9月6日(土)放送の「朝だ！生です旅サラダ」(毎週土曜あさ8時〜ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット生放送)で番組に新メンバーが加わることが発表されました！

そのお方とはまさに、WEST.の茺田崇裕さん！エンディングにサプライズで登場されたので、驚かれた方も多いのではないでしょうか？当日は私もPR担当としてスタジオにいたのですが、印象的だったのは茺田さんのあまりの馴染み具合。爽やかで穏やかな空気感が、番組にぴったりだと実感しました。

さて、今回のナイショスクープでは、先日行われた茺田さんの番組ポスター撮影の裏側をお届けします。8月某日、都内某所。「茺田さん、99.999%いい人だと思うんだけど実際どうなんだろう…」。撮影スタッフ一同、ソワソワして待機していました。

すると、部屋の前を通り過ぎるスタイリッシュな人影。もしや…と思って視線を向けると人影が戻ってきて…扉からひょっこり顔を出したのは、現場入りしたばかりの茺田さん。少しキョロキョロし、ここが撮影部屋だとわかると、最高の笑顔で一言。「皆さん、今日はよろしくお願いします!!(キラーン)」ここでわれわれは確信しました。「茺田さん、絶対いい人だ…！」。

衣装合わせを終えて撮影が始まり、まずはワンテイク「カシャッ！」。みんなでモニターを確認すると、「あれ…？これ入稿データ？」とザワつきが。「これが正解じゃないか？」「さすがによすぎるな…」と、あまりの良テイクぶりに逆に困惑してくる一同。正直ここで撮影をやめても全く問題はなかったのですが、プロデューサーからも「スタッフのやりがいのためにもう少し撮らせてください！」とお願いさせていただきました(笑い)。

改めて撮影開始となったのですが、やはり表情の作り方もポージングも完璧！プロのアイドルってすごい…。カメラマンもうれしくなってしまい、シャッターを押すスピードがどんどん加速！ワンカットごとに照明を調整しているアシスタントに「早いです！」と注意されるも、止められないカメラマン(笑い)。そんなやり取りを前に茺田さんも「早くならないで〜！(笑い)」とツッコんでくださいました。

こうして想像以上のスピード感で、和気あいあいと撮影は終了しました。できあがったポスターはこちら！ポスター上でも、無事に茺田さんが旅サラダファミリーに加わりました！

記念すべき茺田さんの初回中継は9月13日(土)。人への思いやりがあり、人懐っこく、周囲を和ませる笑顔の持ち主。そんな方が届ける中継、楽しみでしかありません！きっと今週から、土曜の朝に皆さんの楽しみが増えるはず。

社会人2年目PR部員。写真うつりって永遠の悩みですよね。。朝鏡で見てイイじゃん！と思った自分は幻か…？と思います(笑い)。信じがたいほどうつりが悪い時は、“スマホの内カメ 歪んでる”“鏡で見てる顔 本当”で気が済むまで不毛な検索しがち。