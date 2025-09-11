バレーボール世界選手権

7日までタイで開催された女子バレーボールの世界選手権で、日本はブラジルとの3位決定戦に2-3で敗れた。マッチポイントを握る場面もありながらの惜敗。大会終了を報告した代表メンバーのオフショットが、ファンに笑撃を与えている。

オフのとあるワンシーンを共有したのは、石川真佑や佐藤淑乃と共に得点源の一人として躍動したアタッカー和田由紀子だった。大会を通して90点をあげ、大会のベストアタッカーランキングでも7位にランクインしている。

和田は自身のインスタグラムで「世界バレーも沢山の応援本当にありがとうございました！！このチームで戦えて本当に楽しかったです。強くなり続けられるようこれからも頑張ります」と報告した。

全体の集合写真などを添える中、ファンが注目したのは最後の写真。モデルのようにポーズを撮った荒木彩花の斜め下で、佐藤が必死に口で風を送っているように見える。和田は「#セクシーな顔の荒木」「#荒木に風を送る佐藤」として“アシスト”の状況を説明している。

チームの雰囲気の良さを感じさせる投稿にはファンから「最後のあーやん、どう処理したらいいか分からん」「淑乃ちゃん風の送り方独特すぎる笑笑」「開幕戦！！ モデル気取りな荒木ちゃんに勝とう」「淑乃ちゃん何してるんwww」「素敵なお写真 仲良さそうでいいチームですね」などの声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）