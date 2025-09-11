今 → 秋まで使える「ワンピ & ジャンスカ」→【グローバルワーク】に売ってた！

季節の変わり目の今洋服を買うなら、ロングシーズン使いやすいアイテムを狙いたいところ。そこでおすすめしたいのが【グローバルワーク】のチュニックワンピとジャンスカです。合わせるアイテムしだいでさまざまな着こなしを楽しめるので、ぜひワードローブに迎えて。

コーデのバリエーションが広がる！ チュニックワンピ

【グローバルワーク】「エアリーリラックスデニム羽織りチュニックワンピース」\6,990（税込）

世界的トレンドとして注目を集めているデニムを使用した、チュニックワンピース。ゆったりとしたシルエットながら、Vネックが顔まわりに抜け感を与えます。袖口はリブでたくし上げやすいのもポイント。チュニック丈でパンツやスカートとレイヤードしやすく、コーデの幅が広がりそうです。前を開けて羽織りにするのもおすすめです。

品の良いAラインシルエットで大人っぽコーデに

【グローバルワーク】「MATINEE LINE / MIXストレッチ / ワンピース」\7,990（税込）

カジュアルすぎる洋服が苦手という人におすすめしたいジャンパースカート。レザー調の肩紐や緩やかなAラインシルエットが上品で、大人世代もトライしやすいはず。裾はさり気なくフリンジになっており、足元までオシャレに見えそう。まだ暑い時期はタンクトップやTシャツと合わせてヘルシーに、秋にはかっちりとしたジャケットでクラシカルに着こなしてみて。

