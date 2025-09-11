ブリトニー・スピアーズ、犬のフンだらけの豪邸を披露 ザワつくファンに「恥を知れ！」と反論
ブリトニー・スピアーズがインスタグラムにて、ダンス動画を公開したところ、写り込んだ豪邸の床に、犬のフンのように見えるものが散乱していたことから、ファンをザワつかせる事態に。しかしブリトニーは、こうしたファンの反応に怒りを覚えたようだ。
【写真】犬のフンが映りこんでいる？ ファンをザワつかせた映像の一部
PageSixによると、ブリトニーが現地時間8月18日にインスタグラムを更新し、リアーナの「Unfaithful」とプリンスの「Kiss」を歌いながらダンスをする映像を公開した。投稿はすでに削除されているようだが、水玉プリントのクロップドトップとローライズのショートパンツ、黒いニーハイブーツ姿で歌い踊るブリトニーの背景には、物が雑然と置かれているうえ、犬のフンも映り込んでいたそう。
彼女の投稿のコメント欄は閉じられていたものの、X（旧ツイッター）では、ブリトニーを心配する声が噴出。「なんてこと、かわいそうなブリトニーに何が起きているの？ これが名声の代償なの？」「彼女本当に具合が悪そう！！」「観ていられない。第3者の介入が必要だよ」などと書き込まれ、さらに、ブリトニーの犬の心配をする声も上がっていたようだ。
しかし本人はこうした反応が気に入らなかったようで、9月9日にシェアしたジャスティン・ビーバーと息子ジャックが写るモノクロ写真に添えたキャプションで、「私の家を批判する人は恥を知れ！！！ 私はパジャマ姿だったのに」と猛抗議。そして、「この写真と恋に落ちた！！！ とっても美しい！！！」と続けてコメントしている。
なおMailOnlineによれば、関係者は彼女の精神状態が悪化していることを心配しているものの、介入を躊躇しているそう。「何年もそうでしたから、彼女を見守ります」と話しているそうだ。
引用：「Britney Spears」インスタグラム（＠britneyspears）
