『ウェンズデー』S2、なぜレディー・ガガを抜てき？ すべてはTikTokから始まった
鬼才ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート2が、3日からNetflixで世界独占配信された。＜Netflixで歴代最も視聴された英語シリーズ＞に君臨する本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。ダークで個性的なキャラクターや、バートンが描く異色で奇妙でユーモアあふれる世界観と巧みなストーリーでシーズン1は日本でも大ブームに。シーズン1の劇中でウェンズデーが披露した奇抜なダンスをカバーし、SNS上で大きな話題となったレディー・ガガ。そんな彼女はシーズン2で、“謎めいた伝説的な教師”ロザリン・ロットウッド役で登場する。ショーランナーのアルフレッド・ガフは、ガガを抜てきした理由について「TikTokで話題となった時、彼女がシーズン1の大ファンだと知りました。今シーズンの学園イベントでのダンスシーンで、レディー・ガガの曲を使いたいと思っていました」と明かした。
【動画】260万回以上再生されている、レディー・ガガのダンス
ネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が襲来し、さらには未来を断片的に覗くことができる幻視能力で、ルームメイトであるイーニッドの“死”を目撃。しかし、彼女の目からは黒い涙が流れるようになり、幻視能力を使えない事態に…。
シーズン1では、学園パーティのシーンで披露されたウェンズデー役のジェナ・オルテガが自ら振付けした奇抜なダンスが世界中で大流行。そして、このダンスをレディー・ガガの楽曲「Bloody Mary」に合わせて踊るTikTokでのチャレンジも注目を浴び、ガガ本人が参加したことで熱狂的な盛り上がりを見せた。
そんな本作とのつながりをきっかけに、シーズン2のパート2で登場するネヴァーモア学園の伝説的な教師ロザリン・ロットウッド役に抜てきされたレディー・ガガ。ショーランナーのアルフレッドは、「『Bloody Mary』がウェンズデーのダンスソングとしてTikTok上で話題となった時、彼女がシーズン1の大ファンだと知りました。しかも、彼女自身もウェンズデーのダンスを披露してくれたんです。それほどまでにファンということですよね。今シーズンの学園イベントでもまたダンスシーンがあるのですが、そこにレディー・ガガの曲を使いたいと思っていました。すると、彼女のチームが最高の曲を提供してくれて、聴いた瞬間に気に入りました。その時に『この役は彼女にぴったりだ』と気づいたんです」と物語を左右する需要な役にレディー・ガガをキャスティングした経緯を告白した。
ガガ演じるロザリンは、ウェンズデーとも関わりのある人物。ウェンズデー役のジェナ・オルテガは、今回のレディー・ガガとの共演を振り返り、「最高でした。彼女は間違いなく、私がこれまで一緒に仕事をした中で、最も才能のある人の1人です。彼女とティム・バートン監督という私が尊敬し、多大なインスピレーションを与えられてきた2人と一緒にいられたのは、本当に特別な環境でした」と喜びを語っている。
ロザリンはパート2でウェンズデーが見せるとある変化にも関わっているというが、その詳細はいかに。さらに、ガガが提供した楽曲と今シーズンで新たに披露されるダンスとのコラボレーションも見逃せない。
Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン1＆2は、Netflixで独占配信中。
