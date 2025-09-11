「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。一騎打ちの３戦先勝方式で争われている男子では、コンサドーレが２５年日本選手権王者のＳＣ軽井沢クラブに３−９で２連敗。五輪最終予選の代表入りは崖っぷちとなった。

初戦を６−７で競り負け、迎えた第２戦。第３エンドでミスショットが絡んで３点スチールを許すと、そのまま最後まで流れを取り戻せなかった。最後は６点差がついた８エンド終了時点で、コンシード（エンドを残して負けを認めること）。スキップ阿部晋也は「相手にプレッシャーのかかるショットが投げられていない。緊張している感じはないが、アイスやストーンがしっくりきていない雰囲気があるんじゃないかな」と敗因を挙げた。

初日から２連敗を喫して代表入りは遠のいたが、４年前の２２年北京五輪代表決定戦では、女子のロコ・ソラーレが２連敗から大逆転の３連勝で代表入りをつかんだ歴史がある。状況は今のコンサドーレと同じ。阿部も「すぐに思いましたね」とニヤリと笑い、「背水の陣ですけどベストを尽くすしかない。あすに向けて立て直していきたい」と逆襲を誓った。