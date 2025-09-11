性風俗営業が禁止されている地域でメンズエステ店を営み、性的なサービスを提供したとされた経営者の男の裁判で、富山地方裁判所はきょう懲役1年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を言い渡しました。



判決を受けたのは富山市の会社役員、河野竜三被告（38）です。



判決によりますと、河野被告は、富山大学准教授の滝谷弘被告（50）と、メンズエステ店の店長、宮崎稔之被告（39）と共謀し、今年1月から5月にかけて店舗型の性風俗営業が禁止された地域にある富山市内のアパートで店員の女性が男性客に性的サービスを行う営業をしました。





これまでの裁判で河野被告は、経営責任はあるとして起訴事実は認めましたが、従業員の管理や店の運営は店長の宮崎被告が行っていて、女性従業員に会ったことがなく性的サービスが行われているとは知らなかったと証言していました。きょうの裁判で富山地裁の梅澤利昭裁判官は、「店の採用予定の女性について、性風俗店の経験の有無や、性的サービスの提供の可否などの情報を、宮崎被告とやり取りしていたことなどから、未必的にせよ、性的サービスをさせていることを認識していた」としました。一方で、判決に影響を与えるような前科がないなどとして、検察側の懲役1年、罰金100万の求刑に対し、懲役1年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を言い渡しました。