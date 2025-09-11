畑芽育、単独ライブを観に行くほど大好きな女性芸人とは？「すごく独創的で…」「カッコ良すぎて！」

9月11日、日本テレビ系『ZIP！』に、畑芽育がVTR出演。憧れている女性芸人を明かした。

インタビューVTRの中で、畑は、「私、芸人さんが大好きで、特にゆりやんレトリィバァさんが大好きなんですけど」「単独ライブに1人で行ってきて、すごい至近距離でゆりやんさんを見ることができて、めちゃくちゃ興奮しました」とコメント。

続けて、「すごく独創的で本当に自分が面白いと思うことをのびのびとやっている姿がカッコ良すぎて！」「“あ、私ゆりやんレトリィバァさんになりたい”って強く思いました」と話した。

また、ゆりやんがAwichらとコラボした楽曲『Bad Bitch 美学 Remix (feat. NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER)』についても、「私あの曲をフルサイズで歌えるんですよ。特にゆりやんさんのパートの部分がお気に入りで」「基本的に私がずっと歌ってると（友達に）笑われる。120%でやりきってるので。振り切ってパフォーマンスしてます、私も」と語っていた。