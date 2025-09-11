柴犬さんの理解不能な遊び方が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で62万6000回再生を突破し、「なんちゅう遊びｗ」「思わず吹いた」「なんしてんねん！！！笑」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：やかんの注ぎ口に鼻を突っ込む犬→観察していたら、次の瞬間…】

やかんが気になる柴犬

TikTokアカウント「american_nuts」の投稿主さんは、『なつ』ちゃんという名前の可愛い柴犬と暮らしています。この日、なつちゃんは家の中で暇をつぶしていたそう。普段から遊び好きななつちゃんですが、この日は想定外のモノをおもちゃにしていたといいます。

それは、なんと「やかん」！！やかんの注ぎ口がなつちゃんの鼻にフィットするようで、ぴったり押し付けていたのだそうです。しかし、一体なにをするつもりなのか分からず…。投稿主さんは、ひとまずなつちゃんの様子を撮影することにしました。

溜めて溜めて開放！？

しばらく注ぎ口のフィット感を楽しんでいたなつちゃんは、突然「フン！」と鼻息を鳴らし、注ぎ口に空気を注入したのです。あまりに突然のことに、投稿主さんも思わずビックリ！思わぬ展開に笑いをこらえていたとか…！

全身全霊で空気を溜めて一気にやかんに注入したなつちゃんは、なぜだか満足げ。鼻息を吹き込むことがやかん遊びのハイライトだったようで、誇らしげに立ち去っていったそうです。なんでもおもちゃにしてしまうなつちゃんに、なんだかホッコリしてしまいますね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「なんか知らんけど笑ったw」「偶然じゃなくしっかり意思を持ってやってる」「最高級茶の仕上げやな」など沢山の反響がありました。

なつちゃんには、猫の『あめ』ちゃんという家族もいるそう！TikTokアカウント「american_nuts」には、なつちゃんとあめちゃんのクスッと笑える日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「american_nuts」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。