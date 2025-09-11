株式会社アグニ・フレアは、超対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』を2025年秋にNintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5向けに世界同時リリースする。なお、一部地域は除く。

SHIKA-Q 公式ティザー映像｜戦略 × 超高速 × 対戦：

https://youtu.be/zH6ymTkaOso



『SHIKA-Q』は、戦略×超高速×対戦のゲーム。10×10のボード上でリンクを繋ぎ、超高速で攻防を繰り広げ、瞬時の判断が勝敗を決する対戦パズルとなっている。オンライン対戦が可能で、ランクマッチやシーズン制バトルパスを搭載する。

プレイヤーの操作を彩るのは、試合そのものを象徴する“Music”。従来のBGMにとどまらず、試合の緊張感を支える歌唱楽曲が没入感を生み出す。各テーマに合わせたキャラクターソングが登場。チャレンジモードではレベルアップとともに変化する全20曲、バトルパスでは2種×5テーマの全10曲を楽しめる。

なお本作は、2025年9月20日・21日に岡山市で開催されるeスポーツ大会「THROW THE SPARK 2025」へ出展予定。試遊体験コーナーを用意し、発売前にプレイできる。

THROW THE SPARK 2025：

https://throwthespark2025.com/

以下、開発チームからのコメントを引用する。

「少人数の開発チームならではの俊敏な制作体制により、従来にないビジュアル表現と音楽のダイナミズムを実現しました。SHIKA-Qを通じて、楽曲を楽しみながら、戦略性と没入感の融合を世界中のプレイヤーに届けたいと考えています」

発売情報は以下の通り。

タイトル: SHIKA-Q

ジャンル: 超対戦パズルゲーム

プラットフォーム: Nintendo Switch／PlayStation4／PlayStation5

発売時期: 2025年秋配信予定

価格: 未定（後日発表）

バトルパス価格: 未定、スタンダード／プレミアムの2種（後日発表）

販売地域: 全世界同時配信予定（一部地域を除く。中国・ロシアでの配信予定はなく、台湾についてはニンテンドーeショップのオープン時期に準ずる。その他、各プラットフォームの状況により配信対象外となる場合がある）

販売形態: ダウンロード専用

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)