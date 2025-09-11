Æ£Àîºå¿À¡¡ºÇÂ®161¥¥í±¦ÏÓ¹çÎ®¤ËXÃíÌÜ¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÀïÎÏ¸«¶Ë¤á¿Ê¤àÃæ¡Ä¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤ä¤ó¡×
¹©Æ£¤Ï6·î°ÊÍè¤Î1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë1¡¢2·³¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ç¤Ï9·î11Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¹©Æ£ÂÙÀ®¤¬1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯½©¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°ÌÆþÃÄ¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹äÂ®µå¤Ç°ìÌö¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª161¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¹©Æ£¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢³«ËëÁ°¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÅÐÈÄ¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ»°¿¶¤ÇÃ¥¤¤¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£1·³¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.95¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë161¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ®µå¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤ÏÀ©µåÎÏ¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò1·³ÉñÂæ¤Ç¤É¤¦È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¹©Æ£¾º³Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âX¤Ê¤ÉSNS¾å¤Ç¡Ö¹©Æ£¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡Öµ®½Å¤ÊÂ®µåÇÉ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤ä¤ó¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨¤ÏÍ¥¾¡»þ¤Ç1ÅÀÂæ¤ÈÅ´ÊÉ¤ÎÉÛ¿Ø¤¬Â·¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ6·î°ÊÍè¤Î1·³¾º³Ê¤Î¾ì¤Ç¹äÏÓ¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï