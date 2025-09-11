マリウス葉、「Golden Goose」イベントで銀座に登場 レザージャケットを着こなし秋の装い
元Sexy Zoneのマリウス葉が10日、東京・銀座で行われたグローバルブランド「Golden Goose」（ゴールデングース）の「HAUS Tokyo (ハウス 東京)」オープンを記念し、「Co-Creation（共同創作）」をテーマとした体験型イベントに来場した。
【写真】美脚スラリな山本舞香ら豪華ゲストが来場
東京で第一線を走るコミュニティ、アーティスト、クリエイターらとのコラボレーションによって生まれた唯一無二のコンテンツで、全4フロアを舞台にゲストを迎えた。「HAUS Tokyo」は単なるブティックの枠を超え、クラフトマンシップ、コミュニティ、自己表現に対するブランドの理念を反映するプラットフォームとなっている。
このほか、俳優の山本舞香、笠松将、桜田通、マドモアゼル・ユリア、高橋愛らがGOLDEN GOOSEの世界観を体現する装いで登場。それぞれの個性が光る着こなしを披露した。
2階では、俳優の松山ケンイチと小雪が2022年3月に設立したライフスタイルブランド「momiji」の限定レザーチャームが披露されている。
【写真】美脚スラリな山本舞香ら豪華ゲストが来場
東京で第一線を走るコミュニティ、アーティスト、クリエイターらとのコラボレーションによって生まれた唯一無二のコンテンツで、全4フロアを舞台にゲストを迎えた。「HAUS Tokyo」は単なるブティックの枠を超え、クラフトマンシップ、コミュニティ、自己表現に対するブランドの理念を反映するプラットフォームとなっている。
このほか、俳優の山本舞香、笠松将、桜田通、マドモアゼル・ユリア、高橋愛らがGOLDEN GOOSEの世界観を体現する装いで登場。それぞれの個性が光る着こなしを披露した。
2階では、俳優の松山ケンイチと小雪が2022年3月に設立したライフスタイルブランド「momiji」の限定レザーチャームが披露されている。