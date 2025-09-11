“視界が白くかすむ”首都圏に猛烈な雨…強風に見舞われた地域も 東京・品川区の戸越銀座商店街では大規模冠水
11日午後、東京都心を猛烈な雨が襲いました。
東京・品川区の戸越銀座商店街では、地下の施設に大量の雨水が流れ込み、大規模に冠水。
そして、東京・品川区付近で午後3時半までの1時間に約120mmの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。
午後1時半ごろの東京・世田谷区。
突然の雨に見舞われ顔を手で拭う姿が。
交差点を走る女性も全身ずぶぬれとなっていました。
激しい雨で道路があっという間に冠水。
ライトを付け慎重に走行する様子が見られました。
排水が追い付かなくなった側溝からは雨水が噴き出し、警察官らが状況を確認していました。
世田谷区付近では、午後2時半までの1時間で約100mmの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。
都内で空模様が急変したのは午後1時半ごろでした。
午後1時半過ぎの東京・品川区では土砂降りの雨が降り注いでいました。
傘を持っていない人も多く見られました。
お台場の情報カメラには雷が落ちる様子が。
午後3時過ぎのお台場では、走って建物の下へと避難する人たちの様子が見られました。
その10分後には視界が白くかすむほどの激しい雨となりました。
台風が直撃したかのような暴風が吹き荒れました。
都内を襲った猛烈な雨はさまざまな被害をもたらしています。
午後2時半ごろ、東京・中野区では、激しい雨に加え強い風が吹き荒れ、看板が倒れる様子が捉えられていました。
激しい稲光も。
記録的短時間大雨情報が発表された品川区。
大井町周辺では、マンホールから水が噴き出していました。
また、戸越銀座の商店街では大規模な冠水被害が発生。
バイクが倒れ、まるで川のように。
午後2時半ごろ、浅草ではとても強い雨が降って時折雷も鳴っていました。
大雨の影響か、写真を撮っている人はあまり見られませんでした。
この後も関東地方は引き続き猛烈な雨に注意が必要です。