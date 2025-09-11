声優・水瀬いのり、美脚際立つミニワンピ姿に反響「スタイル抜群」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/11】声優の水瀬いのりが11日、自身の公式Instagramを更新。ミニワンピースから美しい脚をのぞかせた写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】美人声優、ミニワンピから美脚披露
水瀬は「ぜひお楽しみくださいっ」と、9月11日にKADOKAWAより発売される自身が表紙を務める『My Girl vol.44』を告知するとともに撮影オフショットを公開した。胸元にモノトーンドットの大きなリボンがついた黒のミニワンピースからは美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美脚」「黒ワンピ似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
