「シャッフルアイランド」かつよし＆フィーナカップル、密着動画公開 交際近況報告に「幸せ全開」「美男美女すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したプロサッカー選手の君島克佳が10日、自身のInstagramを更新。恋人でフラダンサーの平瀬フィーナとの密着2ショット動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“圧倒的肉体美を誇る美男美女の恋リア”成立カップルのラブラブショット
かつよしは「気分屋フィーナちゃんと楽しい日々送ってます」とフィーナとの交際の近況を報告。「離れる時が来るのはさみしいな」とカップルでの親密な様子を撮影した動画を公開している。
この投稿に、ファンからは「美男美女すぎる」「幸せ全開」「お似合い」「羨ましい」「素敵なカップル」「応援してる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆かつよし、フィーナとの密着2ショット公開
◆「シャッフルアイランド」
