【7位〜12位】9月12日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】乙女座 総合運：★★★☆☆

物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。



恋愛運

出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「1歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションをなによりも大事にすると◎。



金運

基本的には、「丁寧にお金を使おう」「無駄づかいはしない」という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。



ラッキーアイテム：文房具



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「1歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションをなによりも大事にすると◎。金運基本的には、「丁寧にお金を使おう」「無駄づかいはしない」という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。ラッキーアイテム：文房具ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】獅子座 総合運：★★★☆☆

悩みや迷いを吹き飛ばすようなひとことを、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。



恋愛運

あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友だちや知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。



金運

もっと上手にお金と付きあう実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。



ラッキーアイテム：靴下



ラッキーカラー：ブラック

【9位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。



恋愛運

今日は周りの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！



金運

趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、「あれがほしい」などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。



ラッキーアイテム：ハンカチ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】双子座 総合運：★★☆☆☆

だれかの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。そのやさしさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。



恋愛運

強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付きあおう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。



金運

返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、うれしいことがありそうな金運！だれに対しても、わけ隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。



ラッキーアイテム：缶バッチ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。



恋愛運

片想いの相手や出会った相手には「とにかくやさしく」と心がけておくといい日。すると、相手の心のなかで、あなたの存在がしっかりと根づいていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。



金運

急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ノート



ラッキーカラー：ベージュ