ホンダが新型軽EV「N-ONE e：」発表！ 合わせて登場したEV充電ネットワークサービス「Honda Charge」ってなに？ 専用アプリ検索や予約もカンタンに！ 9月12日よりスタート

日本初、CHAdeMO規格のプラグアンドチャージ

ホンダは、新型軽乗用EV「N-ONE e：」の発売に合わせて、EV向けの新たな充電ネットワークサービス「Honda Charge（ホンダチャージ）」の提供を2025年9月12日から開始すると発表しました

ホンダの新充電ネットワークサービス「Honda Charge（ホンダチャージ）」

EVの普及に向けて重要なのがいかにストレスなく充電ができるかです。充電時の操作や手間をなくし、充電待機時間のストレスを軽減するサービスが必要とされています。

Honda Chargeは、CHAdeMO規格に準拠したものとしては日本初となるEVと充電器の自動認証を行うプラグアンドチャージシステムと、専用のスマートフォンアプリで充電器の検索から予約、充電状態の管理や決済までを行うシステムからなる、新たな充電ネットワークサービス。「簡単、便利で、使いやすい、シームレスな充電体験を提案する」としています。

ホンダは協業先であるプラゴと、EVに充電プラグを差し込むだけで充電と決済ができるシステムの共同開発契約を2024年8月に、また、公共充電ネットワークの拡大に関する業務提携契約を2024年10月に締結し、実用化に向けた準備を進めてきました。

ホンダとプラゴは、CHAdeMO規格に準拠した日本初のプラグアンドチャージシステムを共同開発。プラグアンドチャージの認証は、プラゴが提供するサービス「＆ GO」を導入しています

Honda Chargeの特徴の一つである、プラグアンドチャージシステムは、EVに充電プラグを差し込むと自動でユーザーを認証し、充電を開始します。従来の認証用カードやスマートフォンによるユーザー認証、充電開始のボタン操作が不要になるため、ユーザーにとっては手間を省き、時間の短縮につながる点がメリットです。

専用のスマートフォンアプリ「Honda Charge」の提供も開始し、充電に関する一連の体験をサポートします。

アプリで充電器の検索から予約ができ、充電までの不安やストレスを軽減し、計画的な充電プランを立てられるだけでなく、決済まで一括で管理でき、シームレスな充電体験を提案するとのこと。なお、Honda Chargeのアプリを利用して、プラゴが設置している732 基（急速充電器103基、普通充電器629基）の充電器でも充電が可能となっています。

Honda Chargeに対応した充電器は、現時点で全国のHonda Cars 52店舗に設置されており、今後はHonda Carsへの設置拡大に加えて、買い物や食事の間に効率的に充電ができるよう、全国の商業施設などを中心に2030年までに数千口規模へと拡大し、EV普及に向けた環境整備を進めていきます。

現時点での対応車種はN-ONE e：のみとなっていますが、今後の展開にも期待が高まります。