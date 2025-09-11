兵庫県伊丹市の中田慎也市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、就任から4か月経過して感じていることや重点政策、市の魅力について語った。

兵庫県伊丹市の魅力などについて語る中田慎也市長（ラジオ関西スタジオにて）

中田市長は、伊丹市議会議員と兵庫県議会議員を計14年間務め、4月13日の伊丹市長選挙で初当選した。市長就任から4か月が経過し「県議会議員として外から伊丹市を見ることで、改めて伊丹の良さや課題をつかむことができた。市長になって多くの業務がある中、課題についてはじっくりと時間をかけてやっていきたい」と、意気込みを語った。

伊丹市といえば、大阪国際空港（通称：伊丹空港）が立地することで知られるが、“清酒発祥の地”として江戸時代の風情が残る街並みも注目され、市は観光にも力を入れる。中田市長は市の魅力について「大阪や神戸まで電車で30分以内と都市部とのアクセスが良いことに加え、市の面積が25平方キロメートルとコンパクト。坂道が少なく平坦な土地であることから、自転車で市内のどこへでも行ける。不便がなく、整っている印象」と語った。

伊丹市にある大阪国際空港（画像提供：伊丹市）

清酒発祥の地・伊丹市には、江戸時代に建てられた酒蔵がそのまま残り、当時の面影を感じられる（画像提供：伊丹市）

また、隠れたお出かけスポットとして『緑ケ丘公園』を挙げ、敷地内にある市の公館『鴻臚館（こうろかん）』がおすすめだという。日本建築の伝統技術を残すため、市内の大工や左官、建具師などが作り上げたもので、「一般公開しているので、ぜひ立ち寄って中を見てほしい」と微笑んだ。

伊丹市の緑ケ丘公園にある「鴻臚館」日本建築の伝統の技を結集して建てられた（画像提供：伊丹市）

市の課題について、中田市長は「子育て支援に力を入れるなど、住みやすいまちであるにも関わらず、外から見た伊丹の印象は“空港”という意見が多い。そのギャップを埋めていくのが今後の課題」とした。そのためのツールとして、市のおすすめスポットや子育て施策などを紹介するPR冊子『イイ！いたみ』を大幅リニューアルした。表紙には、飛行機の離着陸する様子が間近で見られることで人気を集めている『伊丹スカイパーク』の写真を採用。今回は市民ライターが書いた記事を載せ、暮らしている人の生の声を「忖度（そんたく）なく語っていただいた」という。

伊丹市のPR冊子「イイ！いたみ」大幅リニューアルして、市民目線の内容に（画像提供：伊丹市）

その他、伊丹市が目指す子育て支援策について、中田市長は次のように語った。

伊丹市では、子育て支援の一環として『習い事バウチャー制度』の導入を目指す。子どもの習い事にかかる費用をクーポン券で支援するもので「経済的な事情で、習い事ができる子どもとできない子どもの“体験格差”が生まれている。できるだけ多くの子どもたちが、習いごと（を通じた体験）ができるような体制を作っていきたい」と力を込めた。その上で「これは、市長就任にあたり訴えかけてきた政策のひとつで、伊丹市は次の世代への投資に力を入れていく」と、意気込んだ。

「伊丹市では次の世代への投資に力を入れていく」と話す、中田市長（左）

伊丹市では、毎年秋恒例のイベントがある。9月5日から14日まで開催される『鳴く虫と郷町（ごうちょう）』。江戸時代に庶民に親しまれた『虫聴き』を現代風にアレンジし、スズムシやキリギリスなどの音色を、市立伊丹ミュージアムを中心にまちのいたる所で楽しむことができる。

過去の「鳴く虫と郷町」の様子 まちのいたるところでスズムシなどの音色が聞こえる（画像提供：伊丹市）

江戸時代から残る酒蔵でも虫かごを置いて、当時の「虫聴き」を再現（画像提供：伊丹市）

毎年、スズムシ里親プロジェクトで、次の年に音色を奏でる虫をボランティアらが育てていて、地域が一体となって20年間続けているイベントだという。中田市長は「夜は風が吹いて比較的涼しい時期。風情ある江戸時代の街並みに、夕涼みがてら訪れてほしい」と呼びかけた。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年9月3日放送回より