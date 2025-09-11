第４回北東アジア地域協力円卓会議の会場。（８月２６日撮影、長春＝新華社記者／邵美蒅）

【新華社長春9月11日】中国吉林省長春市でこのほど、第15回中国・北東アジア博覧会（8月27〜31日開催）の重要活動となる「第4回北東アジア地域協力円卓会議」が開かれた。日本の政府や企業の代表を含む国内外の代表約160人が参加し、協力強化を呼びかけた。

会議では島根県、鳥取県、宮城県の代表がそれぞれ重要な発表を行った。島根県代表は、1994年から吉林省と多くの分野で良好な協力関係を築いてきたと述べ、昨年は友好交流30周年を迎え、互いに訪問団を派遣し、それぞれの地域の魅力を紹介する写真展など多くの記念イベントを開催してさらに友好を深めたと強調。今後もさらなる交流促進と友好関係強化に努めていくとの考えを示した。

鳥取県輝く鳥取創造本部の鈴木俊一本部長は取材に対し、吉林省の自動車や高速鉄道などの産業の発展を高く評価した上で、鳥取県にも電子部品産業があり、将来的な協力の可能性に期待すると述べた。また初めて訪れた同省について、観光資源の豊かさに感銘を受けたとして観光分野での協力を提案した。

吉林省の劉凱（りゅう・がい）副省長は、北東アジアは地理的に近接し、文化が似通っており、経済的にも補完し合っていると指摘。地域協力を深めて協力の質を高めることは、共に地球規模の課題に取り組み、共通の繁栄を実現するための必然的な選択だと述べた。

北東アジア地域協力円卓会議は2019年に発足、今回が4回目の開催となる。中国・北東アジア博覧会と同時開催される重要なイベントとして、北東アジア地域の交流と協力、繁栄と発展を推進する重要なプラットフォーム、枠組みとなっている。（記者/邵美蒅、孫鵬程）