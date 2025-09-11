山形県と山形市は、新たなスポーツ施設として屋内スケート場と体育館・武道館の3つの施設の整備に向けた本格的な検討を進めています。これまでの有識者と検討会議などで示された新たな施設の方向性などを改めて整理します。



県内では2017年に山形市の屋内スケート場が閉鎖されて以降、東日本で唯一フィギュアスケートなどの公式大会を開催できる屋内スケート場がありません。

新たな施設の建設に向け、県は3年前に本格的な検討を始めました。

一方、山形市の霞城公園内にある県立の体育館と武道館は、老朽化を理由に5年後の2030年度の撤去を予定しています。

山形市は県に対し、市内中心部に代替施設を整備することを要望。

しかし県は、天童市の「県総合運動公園」の体育館を代替施設と捉えているため、県による整備は行わないとする考えを示していました。





吉村知事（2023年12月）「利用者のほとんどが山形市内の人となっていて、このようなことから両施設については地域のスポーツ施設として山形市で検討・対応していただくものと」平行する議論が大きく動いたのは去年10月。県と山形市が、新たなスポーツ施設の整備を共同で検討することで合意しました。このうち、多機能型の「屋内スケート場」の整備に向けては〝県〟が、「体育館」と「武道館」の機能を有する新たな施設については山形市が、それぞれ整備する計画です。佐藤孝弘山形市長「しっかり協議検討して相乗効果が最大になるような施設を目指していきたい」8月、県が整備する「屋内スケート場」について有識者を交えた初の検討会議が開かれました。県の担当者からは県が独自で検討してきた施設のあり方が報告され、スケート機能だけでなく、体育館としても利用可能な多機能型の施設とする方向性が示されました。県の担当者「施設の形態・タイプにつきましては通年のスケート利用と体育館利用の切り替えを可能とするタイプを基本とするが、運用上の技術的な課題は今後専門事業者に委託して詳細を検討する」県は、他県のスケート場の実態や近年のアイススポーツ大会の観客数などを調査した結果、500席程度の観客席があれば東北大会レベルの試合が開催できると説明。新たな施設に設ける固定の観客席の数を500席から1500席の間で検討する方針が示されました。さらに子どもや初心者の練習にも使えるサブリンクも設置する考えを提示し、施設の整備にかかる費用を座席数に応じて50億円から57億円の間と見込んでいます。9月に入り、今度は山形市が整備する「体育館」と「武道館」の検討会議が開かれました。この場で山形市の担当者は想定する施設の床面積を初めて提示しました。市の担当者「体育館の面積は832平方メートル。バレーボールであれば2面、バスケットボールなら1面、バドミントンは6面となり、県体育館の小競技場と同じ規模」山形市の説明によりますと、新たな施設の床面積は体育館の部分が832平方メートル、武道館の部分は柔道場と剣道場がそれぞれ480平方メートルずつを想定しています。現在の県体育館・県武道館と比較すると、柔道場と剣道場は現在より若干大きくなるものの、体育館は現在の小競技場と同じ規模、メインの競技場の半分以下です。地域の学生やスポーツ団体が練習で利用することを想定し、大会やプロスポーツの試合などでの利用は想定されていないということです。山形市文化スポーツ部 松沢聖部長「県の屋内スケート施設が体育館機能を持った施設になるということで、市としては地域住民のスポーツ施設ということで、小競技場と武道館の部分を整備していきたい」これに対し、有識者からは様々な意見が出されました。スペシャルオリンピックス日本・山形 井上圭子理事「練習をするだけの環境とはいえもう少し広い施設の方がいいのではないか。競技関係者が見学をするような場所は考えた方がいい」山形ママコミュニティmama jam 山川唯美代表「県の施設なのか市の施設なのか利用する時は気にしないと思うので予約方法も含めて利用者の利便性が気になる」山形県スポーツ協会 菅間裕晃 理事長「サークルや部活動の人たちが活動を維持できるのだろうか。平日の練習の機能としてどうなのかシミュレーション（結果）なども示してほしい」現在、県が整備する「屋内スケート場」と山形市が整備する「体育館」と「武道場」は、同じ敷地内に隣接する方向で検討されています。一方、建設地についてはまだ未定となっています。有識者からは議論が長期化することで「施設への関心が薄まっていくこと」や「建築費用の高騰」などを危惧する声が上がっています。県体育館と県武道館は取り壊しの予定まであと5年。県と山形市は今後有識者からの意見を踏まえた上で、施設の詳細についての検討をさらに進めていきます。