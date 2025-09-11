【ロージーローザ】指塗り感覚で狙える新作メイクパフ2Pが登場

ロージーローザから、細かい部分も思い通りにカバーできる「スポットカバーパフ 2P」が2025年9月11日（木）発売♡指塗りのような感覚でシミやニキビ跡、小鼻のぼかしも簡単。厚みのあるもちっとした質感でムラなく仕上がり、ケース付きだから外出先でのお直しにも便利です。495円（税込）で手軽に美しい肌を演出できます。

指感覚で狙えるミニサイズパフ

「スポットカバーパフ 2P」（495円税込）は、縦約38㎜・横約28㎜のミニサイズで、先端を尖らせた設計。

シミやニキビ跡、小鼻や口角などの細かい部分も、まるで指で塗るように思い通りにコントロールできます。

目の下のクマ隠しやノーズシャドウのぼかしにもぴったりで、メイクテクニックが苦手でも簡単に使えます。

厚み＆もちっと感でムラ知らず

厚み約12㎜のもちっと質感は、肌にやさしくなじみ、ムラづきせず美しい仕上がりに。コンシーラー、チーク、ファンデーション、ハイライト、シェーディングまで幅広く使用可能。

リキッドやクリーム、クッション、パウダーと組み合わせられるため、お手持ちのコスメとの相性も◎。指塗り感覚で簡単に仕上がります。

持ち運びも便利なケース付き

「スポットカバーパフ 2P」は専用ケース付きで、外出先でもメイク直しが簡単。ケースに入れて保管すればほこりや汚れから守れるので、清潔に使用できます。

ネイルアートをしている方や爪が長い方も指が当たらず快適に使えるのも嬉しいポイントです。全国のバラエティショップやドラッグストアで購入可能です。

ロージーローザで指塗り感覚の美肌を叶えよう♡

厚みのあるもちっと感と指塗り感覚で、シミやニキビ跡、小鼻のぼかしも思い通りに♡

ロージーローザ「スポットカバーパフ 2P」（495円税込）は、リキッドやクリーム、パウダーなど幅広いアイテムと相性抜群。

専用ケース付きで外出先のお直しも簡単。日常のメイクに取り入れて、手軽に美しい肌を演出してみてください♪