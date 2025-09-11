SUPER EIGHT安田章大（41）が11日、都内で最新写真集「DOWN TO EARTH」（講談社刊）発売記念会見に出席し、海外仕事への関心を語った。

5年ぶりの写真集は、安田が次なる拠点として夢見るアメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮らすように旅する姿を撮影。同都市をロケ地に選んだ理由について「人って20年ごとに節目を作っていく生き物かなと。（40歳を経て）0歳に戻るということで、アメリカンドリームといわれる場所でオーディションを受けてみたり、挑戦し続ける場所としてロサンゼルスという場所は自分に合っているのではないかなと思って」と背景を明かした。

この日で41歳の誕生日を迎え、今後の抱負にも言及。現在の仕事が充実していることを踏まえた上で「やっていないことにトライしたいです。最終的に海外で映画の撮影に参加して英語をしゃべれる状態でオーディションを受けて、受かって、もし日本で公開された時に登壇できたらすごいなと思っています」と海外での仕事への意欲を示した。

今作を渡したい相手は、長年苦楽を共にしてきたSUPER EIGHTのメンバー。「メンバーに『写真集できたでー』って渡してないです」と笑いつつも、「一応渡しましょうかね。うれしい時も楽しい時も辛い時も一緒に乗り越えてきたので、今の自分を知ってもらいたいという意味ではメンバーですね」と4人の顔を思い浮かべた。

11月にはグループ初の日本武道館での公演が控える。「今までメンバーみんなで音楽を奏でてきた。日の丸を背負って立てるよろこびをみんなで実感しています。今はセットリストどうしようかってワクワクしています」とも語った。