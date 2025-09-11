安保瑠輝也『ONE』日本大会に電撃参戦！ マラット・グレゴリアンと対戦決定「野杁正明に受けた屈辱を晴らすために来た」
11月16日開催の格闘技『ONE 173』（有明アリーナ）の追加対戦カード発表会見が11日に都内で行われ、元K-1王者でRIZINでも活躍してきた安保瑠輝也が参戦し、マラット・グレゴリアンと対戦することが電撃発表された。
【動画】安保瑠輝也『ONE』日本大会に電撃参戦「野杁正明に受けた屈辱を晴らすために来た」グレゴリアンと対戦決定
安保はK-1で活躍しスーパーライト級王者に輝いた実績を引っ提げて、2023年からRIZINに参戦。ブアカーオ・バンチャメークとの対戦やMMA挑戦を経て、昨年7月には『超RIZIN.3』でボクシング世界8階級制覇のマニー・パッキャオと対戦し、3ラウンドにわたり互角に渡り合って大きな注目を集めた。
RIZIN参戦中も『BreakingDown12』で体重差44キロのスダリオ剛と対戦して勝利、さらに来日していた元UFCミドル級王者のショーン・ストリックランドとスパーリングを行うなど、規格外ファイトを重ねて独自路線を突き進んできた安保。昨年大みそかの『雷神番外地』でも20キロ以上も重いシナ・カリミアンに判定勝利したが、以降は沈黙を守ってきた。
壇上でマイクを握った安保は「俺がONEに来たからには史上最高に盛り上げる。ボクシングや階級を超えた戦い、いろんな経験を積んで次元を超えた強さになった俺がONEの王者になるので期待しててください」とあいさつ。
参戦の経緯については「3ヶ月前くらいにオファーをいただいて、初戦でグレゴリアン選手と戦わせてもらうことにワクワクしている」と明かし、「さっきインタビューで『3ラウンドすべての時間を使って痛めつける』って言ってるのを聞いたけど、俺がONEにきた時点でやることは1つだと思っている。2021年9月20日、K-1ウェルター級トーナメント決勝で負けた、今のONE暫定王者である野杁正明に屈辱を晴らすために来た。そのために俺に前に立ちはだかるものすべてをぶっ倒すつもりでいる」と宣言した。
今大会でデニス・ピューリックと対戦する武尊は、安保について「裏でちょっと話して、ここにいることにすごい違和感を感じるんですけど」と笑いながらも、「瑠輝也はK-1の頃から世界最強を目指してずっとやってきた仲間でもあるので、ONEという舞台で同じ日本チームとして世界と戦えるのはすごく心強いです」と歓迎する。
しかし「瑠輝也が倒したい選手が僕の同門の正明なんで、そこはなんとも言えないですけど」と複雑な本音を打ち明けるも、「瑠輝也の挑戦は男としてカッコいいと思うので、一緒に世界を驚かせたい」と信頼を寄せた。
対するグレゴリアンはGLORYとK-1を経て2020年からONEに参戦。フェザー級キックボクシングのベルトに2度挑戦するも、どちらも敗れてチャンピオンには届いていないが、強力な打撃で70キロ級の世界的強豪として知られる。今年3月のONE日本大会でシュートボクシング王者の海人と対戦予定だったが、計量失格で試合が中止となった。
