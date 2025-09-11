俳優の古田新太（59）が11日、文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。12日公開の映画「ベートーヴェン捏造」について語った。

19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った、歴史ノンフィクション「ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく」を実写化した同作。古田がベートーヴェンを演じる。

すでに鑑賞したMCの大竹とはるな愛は絶賛。ウィーンが舞台でありながら、モーツアルト役やシューベルト役など出演者全員が日本人であることに触れ大盛上がり。古田は「本がバカリちゃんだからな。バカリちゃんがでたらめだからな」と脚本を担当したバカリズムの仕業であるとし「ほんとすげえなと。僕バカリちゃんの作品出るの2回目なんだけど、相変わらずでったらめ」と評した。

さらに撮影についても「あれ全部LED」と告白。大型LEDディスプレイに背景3DCGを表示し撮影したと明かし「海外ロケない。俺たちもウィーン行けると思ってた」とぶっちゃけ。これにはるな愛は「CGなのあれ！？ほんとに！？やば〜いあれ！！」と大興奮だった。