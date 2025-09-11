秋の高校野球新潟県大会が11日に開幕しました。11日は1回戦6試合が行われ、昨秋の覇者・新潟明訓は12-1のコールド勝ちで2回戦進出。3季連続8強の六日町はエース岡崎が1安打完封の好投で上越を4-0で下しました。

■1回戦の試合結果

六日町 4-0 上越

新潟県央工 11-0 高田農（5回コールド）

新潟第一 5-3 万代

新潟明訓 12-1 新潟江南（5回コールド）

新潟西 16-0 加茂農林（5回コールド）

加茂 17-8 敬和学園（7回コールド）

■12日の試合予定

【新発田市五十公野公園野球場】

第1試合 新発田農ー新潟商

第2試合 村上桜ヶ丘ー加茂暁星

第3試合 北村上中条ー新潟工 ※北村上中条は新潟北・村上・中条の連合チーム



【三条パール金属スタジアム】

第1試合 佐渡ー日本文理

第2試合 新潟南ー佐渡総合

第3試合 開志学園ー五泉



【長岡市悠久山野球場】

第1試合 長岡大手ー三条東

第2試合 長岡向陵ー十総・塩沢 ※十総・塩沢は十日町総合・塩沢商工の連合チーム

第3試合 上越総合技術ー小出



【柏崎市佐藤池球場】

第1試合 柏崎工ー高田北城

第2試合 海洋ー十日町

第3試合 長岡工ー糸魚川