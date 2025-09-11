現在ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレントの渡辺直美（37）が、10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。来年2月に行う東京ドームでのライブについて、同場所でのライブを成功させたオードリーにアドバイスを求めた。

渡辺は「どうだったんですか、東京ドーム（ライブ）を作る過程。教えてほしい」と大きなアクションで質問した。

オードリー若林正恭は「これね、全然手前の話で申し訳ないけど、1つだけ肝に銘じてほしいのが、トイレが遠い」と答えた。渡辺はまさかの回答に爆笑した。

若林は「簡単な自転車的なものか、台車で運んでもらえるようにしておいた方がいいよ。あと運動をマジでしておくか」と対策を語った。「あと、ドームだから『ステージの上に立って1回見てみよう』みたいな感じのときに、階段が多い。ステージまでの」と答えた。

若林は「『この照明って、まぶしすぎてあれなんですけど、こう角度できません？』って言いに行く時に疲れる。はるか遠くにいるから舞監（舞台監督）が」とライブを迎える過程でのアドバイスをした。渡辺は「リアル。経験した人しかわからないアドバイス」と興味津々だった。

若林は「コメディーは音のディレイだから」と音響問題にもアドバイスした。渡辺は「それ思ったんですよ。漫才をあそこでやるっていうのはかなり初の試みじゃないですか」と気になっていたことを明かした。

若林は「音楽のライブは、東京ドームくらい大きかったら、しょうがないじゃんってラインがあるらしい。コントとかになるとそうじゃないってとこまで、ラジオだから言ってほしいって話をしたときに、俺たちは音楽ライブじゃあり得ないんだけど、センターステージのところとタワーの建て方とかを理系のすごい人が現れて、コンパスで円でどこからどこがどう、なるべく生でに近い時間がどうだって、ステージの下にスピーカー入れようとか、説明した人がいて」と大きな箱での音響の工夫を語った。

渡辺と同じように相方の春日俊彰も驚き、若林は春日に「知らないでしょ」と指摘した。春日は「知らない」と即答。渡辺は「なんでなんですか、一緒にやっていたのに、なんで知らないの」と驚いた。

若林は「1回も会議出てない」と暴露。春日は「毎週あったらしいんだけど、1回も（出てない）」と苦笑いした。