日本テレビは11日、都内の同局で10月期の改編説明会を行った。

目立った改編があまりない中、深夜枠では「開演まで30秒！THEパニックGP」の月曜午後0時29分からの枠で8人組男性グループtimeleszを起用した「timeleszファミリア」を新たに始める。

柏原萌人プロデューサーは「日本で今一番アツいと言っても過言ではないtimeleszさんと看板番組を作っていきます。（追加メンバー選考オーディションを追った番組）『timelesz project』で社会現象を起こした彼らにぴったりとはまるようなチャレンジングな番組になります。みなさんにもわくわくしながら見ていただけるのではないかなと思っています」と話した。

timeleszは佐藤勝利（28）菊池風磨（30）松島聡（27）の3人に、新メンバーオーディションで猪俣周杜（24）原嘉孝（29）篠塚大輝（23）寺西拓人（30）橋本将生（25）の5人が加わった。今回はコンセプトの異なる3企画に月替わりで挑戦し、グループの魅力を届ける唯一無二の番組を目指す。

各企画内容は、8人が「イチかバチか」のチャレンジに挑む王道バラエティー色の強い「timeleszのイチカバチカ」、都内某所の秘密基地的な部屋で“ロマンあふれる”少しおバカな挑戦に取り組む「ロマンタイムレス」、8人がスナックの客として招いたゲストとのトークや歌のコラボレーションなどを行う「タイムレスナック」の3つ。

それぞれの企画に30代の新進気鋭の演出家を起用しているといい、柏原プロデューサーは「それぞれが愛情を持って番組に取り組もうという姿勢で企画を考えています」とし「私たちも熱い気持ちや楽しい気持ちを持って。同じ世代の人間が多いので、スタッフ、出演者含めて全員で取り組んでいきたいなと思っています。timeleszさんが国民的スターになることを私たちが今持っているテレビの力でお手伝いできたら」と力を込めた。

今後の展開についても「もちろんゴールデン帯に持っていくつもりで取り組んでいます」と話した。

日テレの改編では、このほか午後10時台強化として「カズレーザーと学ぶ。」を放送していた火曜午後10時に「X秒後の新世界」をスタートさせる。総合編成センター部長の大井秀一氏は「4月に変えたことを伸ばしつつピンポイントで。22時台を頑張らないといけない」と意図を説明。「timeleszファミリア」については「日本テレビで彼らの看板番組を作りたい。期待しています」と話した。番組は10月6日からスタートする。