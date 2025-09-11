タレント清水ミチコ（65）が11日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。橋幸夫さんの通夜に参列したものまね芸人に憤りをあらわにした。

4日に肺炎で亡くなった歌手橋幸夫さんの通夜が9日、都内の寺院で営まれたが、EXILE ATSUSHIのものまね芸人であるRYOが参列。その後自身のSNSで参列した際の写真や動画をアップした上で「傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした」などと謝罪していた。

清水は「ひどいソックリものまねの人がいたね」とこの話題に触れると、ナイツ塙宣之も「あの人ひどいですよ」と不快感。清水は「ひどいよね。よくあんなことができるね」と信じられない様子で「だって付き合いないんだもんね？」と語った。

その様子を後方から別人が撮影していたことについても、清水は「YouTuberの人ってさ、カメラ持ってるとすごい自信にあふれるっていうかさ」とあきれた様子。塙は「撮ってる人もいましたもんね。後ろからあの人追いかけて、記者がバーッと囲ってる映像を。記者もATSUSHIだと思っちゃっててインタビューしてる感じ。ダメですよね、あれ。よくないよ」と苦言を呈した。