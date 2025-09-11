現在ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレントの渡辺直美（37）が、10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。先輩のしずる池田一真から褒められた。

番組では、芸人仲間から「反省してほしいノート」として、渡辺にまつわるエピソードなどが読まれた。

池田からは「褒めて上あげたいノート」が読まれた。「単独ライブの間、毎日ネタをブラッシュアップし続けていた。しっかりスベるところはスベっていて、あの地位まで行って、いまだにネタで勝負する姿勢はもっと評価されていい」と絶賛された。

オードリー若林正恭は「これさ、多分世間は、イメージの違いなんだけど。直美ちゃんってダンスをするように生きていそうだからネタを書いてブラッシュアップしてるはイメージないんじゃない？」と納得した。

渡辺は「オープニングのコントは1人コントだったのでけっこう変えてたんですよ。いろいろ」と語った。池田から「あれなに、どうしたの？変えたの？誰かに言われたの？」と質問されたことを明かした。渡辺は「『自分でやってて、しっくりこないんで自分で変えてるんです』って言ったら、（池田が）『は？』みたいな、言われて」と驚かれたことを明かした。

若林は「そんな距離近い人も『は？』って思うんだ」と驚いた。

渡辺は「ネタ変えてるってイメージは芸人の中でも一部の人しか知らないので。でもこういうのって言うの恥ずかしいっていうか。だから今回恥ずかしいです」と語った。