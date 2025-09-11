◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

第１ラウンドは午後３時５９分に雷雲接近のため中断になり、同４時２５分にサスペンデッドが決まった。１７組５０人がホールアウトできなかった。６８でプレーを終えた小林光希（三徳商事）と、１４番を終えて４アンダーの桑木志帆（大和ハウス工業）が暫定トップに立った。

桑木は１１番から３連続バーディーを奪い、ボギーなしで第１日を終えた。１５番の第３打を打つ前に中断のフォーンが鳴った。「いい流れでやりたかったというのはあるけど、早く帰れるのでラッキー」と、前向きに受け止めた。

難コースで好プレーを続けている。「大洗でプレーをするのは初めて。風が吹くと難しいコースなので準備をしてプレーしていたけど、思ったより風がなかったので思った通りにプレーできた。明日は朝の風次第で難易度も変わってくると思うので、朝起きて風があまり吹いてないことを願うだけ」と口にした。

昨年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯に続くメジャー２勝目がかかる。「取りたいという思いはある。大洗は難しいけど自分に合っているのかなと思うので、あと３日間とちょっと楽しんでいきたい」と笑顔で言った。