名前の由来はゴルフ場の掛け声だった!? 日本人に愛される定番の一杯となったお酒とは!?【THE カクテルバイブル500】
ウイスキー【ウイスキーハイボール（Whisky Highball）】
いまや日本人の定番の一杯
スコットランドのゴルフ場で、当時珍しかったウイスキーのソーダ割りを試しているところに高々とゴルフボールが飛んできた。そのボールをさして「ハイボール（高い球）！」と叫んだことが由来とか。好みのウイスキーで楽しもう。
レシピ
ウイスキー：45ml
ソーダ：適量
氷を入れたグラスにウイスキーを注ぎ、冷やしたソーダで満たす。軽く混ぜて完成。
ひとことメモ
ソーダを入れるときは、氷に直接当たらないよう、氷とグラスの隙間に注ぐ。
ウイスキー【ウイスキーフロート（Whisky Float）】
味の変化を楽しむ2層のカクテル
後から注ぐウイスキーをミネラルウォーターとステアせず、浮かべて仕上げる美しいカクテル。ストレート、ロック、水割りと、飲み進めるうちに変化する味わいを楽しめる。ウイスキーはゆっくりと注ごう。
レシピ
ウイスキー：45ml
ミネラルウォーター：適量
氷を入れたグラスにミネラルウォーターを注ぎ、その上から静かに冷やしたウイスキーを注いで完成。
ひとことメモ
氷を入れないスタイルや、ソーダでつくるスタイルもある。
ウイスキー【ウイスキーマック（Whisky Mac）】
アイルランド出身の大佐が愛飲
かつてイギリス軍のマクドナルド大佐が好んだ飲み方に、自らの名をつけて呼んだのが始まり。使用するウイスキーには、ピート香の強いスコッチがおすすめ。ジンジャーの余韻が心地よい。
レシピ
スコッチウイスキー：45ml
ジンジャーワイン：15ml
氷を入れたグラスにすべての材料を注ぎ、軽く混ぜて完成。
ひとことメモ
寒い日には、氷を入れず熱湯を加えてつくるスタイルもある。
ウイスキー（Whisky）とは
大麦や小麦、ライ麦などの穀類を主原料とする蒸留酒（スピリッツ）で、褐色の色合いが特徴。つくられる土地の風土によって原料の種類や蒸留方法が異なるため風味も多彩。スコッチ、アイリッシュ、アメリカン（バーボン）、カナディアン、ジャパニーズが世界５大ウイスキーと呼ばれている。
